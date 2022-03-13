Ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі м. Києва.

В окупованій Волновасі Донецької області російські окупанти вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).

Про це повідомили в Православній Церкві України.

"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - зазначили в ПЦУ.

У ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі м.Києва, довгий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

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