24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото facebook.com / kommander.nord
В окупованій Волновасі Донецької області російські окупанти вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).
Про це повідомили в Православній Церкві України.
"З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - зазначили в ПЦУ.
У ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі м.Києва, довгий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
Війна проти України:
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