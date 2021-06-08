За словами Подоляка, головною метою Єрмака в цій розмові стала спроба повернути Джуліані в площину традиційної конструктивної дипломатії.

В Офісі президента України вважають, що аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року, між, як стверджується, колишнім адвокатом екс-президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, тоді помічником президента України чітко вказує на те, що це була спроба чинити на Україну деструктивний тиск.

Про це йдеться в переданому кореспонденту УНІАН коментарі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка щодо оприлюдненого аудіозапису.

"Як і слід було очікувати, з'являється щораз більше свідчень того, як саме в 2019 році Джуліані намагався скористатися конспірологічними історіями, якими його під зав'язку "навантажили" деякі українські діячі з тієї команди, яка була при владі в 2014-2019 роках", - заявив він.

"Максимальна брехня, дозвільні фантазії і традиційні замовні «криміналки». Саме це продавали члени відомої політичної команди, як наприклад, той же балакучий Юрій Луценко", - додав радник керівника ОП.

Читайте такожУ справі Джуліані вилучили докази з електронної пошти Луценка і Насірова - BloombergПодоляк нагадав, що телеканал CNN отримав запис 40-хвилинної розмови між Джуліані, Волкером і Єрмаком, яка відбувася ще влітку 2019 року.

Він також нагадав, що Єрмак тоді був помічником президента України із зовнішньополітичних тем.

"Цей запис і його оцінка американськими журналістами чітко свідчать, що це була спроба чинити на Україну деструктивний тиск, що грунтувався на фейках і помилковій переконаності в нібито участі українців і американців в Україні в якійсь активності, спрямованій проти США", - додав Подоляк.

На його думку, "розслідування Джуліані" як "надзвичайно небезпечний глобальний фейк" досі сильно хвилює американську суспільну думку.

"Треба визнати, що Андрій Борисович (Єрмак - УНІАН) поводився абсолютно гідно, прекрасно розуміючи, які ризики для країни несе поведінка окремих наших політиків і ситуація в цілому", - вважає радник керівника ОП.

За його словами, головною метою Єрмака в цій розмові стала спроба повернути Джуліані в площину традиційної конструктивної дипломатії. "Повернути його з конспірологічного світу. Але навіть зауваження Волкера про те, що Джуліані користується "українськими джерелами", які явно не заслуговують на довіру, не змогли зупинити намірів Джуліані", - зазначив він.

Втім, за словами радника, Єрмаку вдалося витримати лінію розмови таким чином, що Україна не перетнула межу між звичайною дипломатією і тіньової політикою, в яку нас намагалися втягнути.

"Подальший хід подій 2019 і 2020 років доводить, що команда Володимира Зеленського завжди дотримувалася фундаментального принципу невтручання у внутрішні політичні процеси в інших державах і дуже чітко працює на забезпечення потреби України в прозорих і партнерських відносинах з США. Це аксіома, яка досить об'ємно проявляється в цьому записі", - резюмував Подоляк.

Раніше телеканал CNN заявив те, що отримав аудіозапис телефонної розмови в липні 2019 року між, як стверджується, колишнім адвокатом екс-президента Трампа Джуліані, американським дипломатом Волкером і Єрмаком, на той момент помічником Зеленського.

Зазначається, що дзвінок, отриманий CNN, свідчить, як Джуліані тиснув і умовляв представників української влади в 2019 році розслідувати необгрунтовані змови проти тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.

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Автор: Костянтин Гончаров