Для президента України Володимира Зеленського немає жодних юридичних обмежень на ведення прямих переговорів із кремлівським правителем Путіним.

Про це в інтерв'ю Welt сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він вважає, що Сполучені Штати Америки та президент Дональд Трамп здатні змусити Путіна прибути в Стамбул на переговори. Зрештою, саме реальний тиск змусить Москву почати серйозні переговори та покласти край війні:

"Ми дуже цінуємо, що президент Трамп поділяє цю точку зору і продовжує робити багато чого, щоб дійсно покласти край цій війні. Якщо Путін не приїде до Туреччини, негайно знадобляться нові санкції і новий тиск. Ми знаємо, що Росія розуміє тільки мову сили".

На нагадування журналіста про те, що на початку повномасштабної війни Зеленський підписав указ, який накладає заборону на прямі переговори з Путіним, Єрмак відповів, що Конституція країни дає президенту право вести переговори з будь-ким, якщо йдеться про інтереси України.

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За його словами, саме Путін ніколи не хотів переговорів, тоді як Зеленський говорить про готовність до перемовин у будь-якому форматі, якщо це допоможе припинити війну і досягти справедливого миру.

На питання, що робитиме українська сторона, якщо Путін не з'явиться у Стамбулі, Єрмак нагадав, що це у Кремлі сказали про бажання вести прямі переговори:

"Мій президент відповів, що він готовий приїхати. Як би це виглядало, якби Путін не приїхав? Як би ви це пояснили? У мене на це тільки одна відповідь. Якщо Путін не приїде, значить, він не хоче припиняти цю війну і не готовий до переговорів".

Заборона на переговори з Путіним

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2022 року президент підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про неможливість проведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Цей крок став відповіддю на спробу Росії анексувати тимчасово окуповані території України, а також на звірства російських загарбників у захоплених населених пунктах.

Цього року Зеленський пояснив, що це рішення ухвалили для припинення спроб Кремля впливати на Україну через неофіційні канали та сепаратистські рухи. Він зазначив, що заборона стосується лише переговорів із Путіним, а не з Росією загалом.

Вчора президент заявив, що сенс указу і так прописаний в Конституції - ніхто окрім президента не може вести перемовини щодо суверенітету і територіальної цілісності країни.

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