Київ прагне укласти угоду, яка враховуватиме стратегічні інтереси країни, зазначають джерела видання.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив запит адміністрації Дональда Трампа щодо передачі 50% своїх мінеральних ресурсів. Ця вимога викликала значні суперечки, оскільки ставила під загрозу продовження американської допомоги Україні, пише The Washington Post.

Українські чиновники розглядають альтернативну пропозицію, яка дозволить США отримати доступ до природних ресурсів, водночас посилюючи гарантії безпеки для України. Як зазначають джерела, знайомі з переговорами, Київ прагне укласти угоду, яка враховуватиме стратегічні інтереси країни.

Зеленський заявив журналістам, що відхилив пропозицію, оскільки вона ще не була належним чином підготовлена:

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"Ми можемо розглянути, як розподілити прибуток, коли гарантії безпеки будуть чіткими. Поки що я не бачив цього в документі".

Він наголосив, що будь-яка угода з Вашингтоном повинна включати безпекові зобов'язання США.

Запит з боку Вашингтона надійшов під час візиту міністра фінансів Скотта Бессента до Києва, що зробило його першим представником кабінету Трампа, який зустрівся з українським лідером. Троє високопосадовців України, два європейські дипломати та ще два обізнаних джерела підтвердили факт переговорів. Вони підкреслили, що тема обговорень є надзвичайно чутливою.

У європейських дипломатичних колах ця пропозиція викликала занепокоєння не лише через її масштабність, а й через прагнення Києва знайти компроміс, який забезпечить підтримку США у протистоянні з Росією. Один з українських чиновників саркастично зауважив, що країна готова запропонувати навіть "масове постачання українських яєць", з огляду на їхню високу вартість у США.

Разом із тим, інший радник висловив здивування амбітністю вимог адміністрації Трампа, порівнявши ситуацію з європейським поділом африканських колоній у XVIII столітті. Він наголосив, що така угода може призвести до передачі права на видобуток ресурсів України без гарантій їхньої реальної розробки.

Білий дім поки не коментував цю ситуацію.

"Розчарування і недовіра"

Раніше Трамп заявив про інтерес США до корисних копалин України, що викликало певну плутанину, адже Україна не володіє значними запасами цих елементів.

"Україна потребує міжнародної співпраці у сфері видобутку корисних копалин, тому що це може зробити майбутній мир справедливим і довготривалим, і угода має бути вигідною для всіх сторін, а не виглядати як відшкодування", - зазначив Володимир Ланда, економіст Центру економічної стратегії.

За словами українських чиновників, Київ отримав пропозицію лише за чотири години до зустрічі Зеленського з Бессентом. Міністр фінансів США "наполіг", щоб український президент підписав її негайно, проте Зеленський відмовився.

Під час переговорів у Мюнхені Зеленський зустрівся з віце-президентом Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо, підкресливши юридичні обмеження України щодо запропонованої угоди. Українці висунули альтернативні варіанти, оскільки документ, представлений адміністрацією Трампа, був "коротким меморандумом про взаєморозуміння" і не містив юридичних механізмів виконання.

Зеленський вперше запропонував ідею залучення США до видобутку корисних копалин ще у вересні під час зустрічі з Трампом. Він наголосив, що Україна зацікавлена у залученні європейських партнерів, а не лише Вашингтона.

Європейські лідери висловили обурення тим, що адміністрація Трампа планує вести переговори з Путіним без їхньої участі, навіть попри ймовірну необхідність європейського військового залучення.

"Це стосується кордонів у Європі", – заявила прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Сенатор Ліндсі Грем, коментуючи ситуацію, підкреслив:

"Україна має цінність. Буквально має цінність".

Він зазначив, що передача США мінеральних ресурсів створить економічний інтерес, що стане "кошмаром для Путіна".

Однак критики вказують, що вимога передати 50% мінерального сектору є непропорційною до отриманої Києвом допомоги.

"Зараз інвестиції в український сектор критичних корисних копалин можуть мати великий сенс. Але початкова пропозиція президента Трампа здається нерозумною, експлуататорською та навряд чи допоможе припинити війну. Це поганий спосіб просування американських інтересів", – зазначив Саймон Джонсон, економіст Массачусетського технологічного інституту. "Я очікую, що українська реакція буде розчаруванням і недовірою".

Угода про корисні копалини України - що повідомлялося

Нагадаємо, NBS News із посиланням на чотирьох американських чиновників повідомили, що США запропонували Україні надати їм 50% власності на корисні копалини.

У Financial Times також із посиланням на кілька джерел зазначили, що Зеленський відхилив цю пропозицію і зараз намагається домовитися про вигіднішу угоду.

Зазначається, що президент України хоче, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо пов'язані з будь-якою угодою щодо українських запасів. Він також хоче, щоб інші країни, включно з державами ЄС, були залучені в майбутню експлуатацію природних ресурсів.

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