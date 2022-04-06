Пункти майбутньої угоди повинні обговорюватися на спеціальній зустрічі, вважає президент України.

Сім країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому телеканалу Habertürk.

"США, Великобританія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль – це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які готові приїжджати і обговорювати список гарантій безпеки. Тому це - перший крок. Зустріч з цими гарантами, потім - об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною", - зазначив він.

За його словами, частина країн готові підтримувати Україну повністю, а частина - ні, тому необхідна зустріч на рівні радників і обговорення пунктів потенційного документа.

При цьому Зеленський уточнив, що така зустріч "точно буде".

Раніше також повідомлялося, що Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Водночас раніше президент Зеленський заявив, що США не погоджуються надати гарантії безпеки у тому вигляді, як просить Україна.

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