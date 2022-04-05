Україні потрібні "серйозні гравці, які готові на все".

Поки немає переліку країн, які готові стовідсотково гарантувати безпеку для України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося на телемарафоні.

"Поки що ми не отримали конкретний перелік тих гарантів чи перелік тих країн, які готові стовідсотково включитися за нас. Для нас не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, за домовленістю включитися і воювати за Україну. Нам це не потрібно. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які готові упродовж 24 годин надати будь-яку зброю, нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика, щоб санкції були заздалегідь розроблені, і щоб вони в першу секунду, коли ми почули погрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав з'єдналося і впродовж доби-трьох днів ввело все одразу. Просто під колбу загнали таку державу ", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що різні країни можуть надати різні гарантії. За його словами, "всю цю історію ми не склали", бо ще не було зустрічі всіх радників з даного питання. Проте Україна чекає на таку зустріч "в найближчі часи".

Зеленський наголосив, що тільки після конкретних гарантій безпеки для України "ми можемо продовжувати цей перший кейс під назвою "Гарантії безпеки для України", які передбачають нашу позаблоковість".

Гарантії безпеки для України

Голова делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що Україні важливо, щоб великі країни-учасниці Північноатлантичного альянсу (НАТО) організувалися навколо неї для ефективної підтримки в разі потреби.

"Ми хочемо зробити власне НАТО. Для нас важливо, щоб найбільші та найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії. Туреччина дуже важлива для нас, це найбільша армія НАТО в Європі. Важливі також США і Великобританія. Зараз тривають дуже активні консультації. Вже офіційно оприлюднено, що три держави-члени НАТО готові надавати гарантії саме в тому форматі, як я розповів. Це фактично 5 стаття НАТО, але з більш жорстким механізмом активації - протягом 72 годин вони повинні провести консультації і надавати допомогу", - зазначив він.

За словами Арахамії, Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії. Однак він припускав, що ці країни приєднаються одними з останніх.

Заступник прем'єр-міністра Великобританії Домінік Рааб заявляв, що Великобританія розгляне запит України про можливість стати гарантом її безпеки, але відмовляється взяти на себе зобов'язання, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Раніше також повідомлялося, що Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Водночас раніше президент Зеленський заявив, що США не погоджуються надати гарантії безпеки в тому вигляді, як просить Україна.

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