В МЗС відреагували на дизельний ультиматум Угорщини

Нагадали, що саме Росія обстріляла нафтопровід.

Угорщина прекрасно знає, що зупинка нафтопроводу "Дружба" пов’язана з тим, що його обстріляла Росія. Так речник МЗС Георгій Тихий відреагував на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто щодо зупинки експорту дизельного палива в Україну, доки не відновиться подача нафти цим магістральним нафтопроводом.

"Угорщині достеменно відомо з першого дня про причину зупинки роботи нафтопроводу. В такій ситуації для нас виглядають дивними відсутність заяв угорської сторони з чіткою атрибуцією, що Росія обстріляла нафтопровід - їхню улюблену нафтову голку, на якій вони сидять", - наголосив Тихий.

Удар по "Дружбі" та ультиматум Угорщини

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Росія атакувала нафтопровід "Дружба", через що припинився транзит російської нафти в бік Угорщини. У лютому стало відомо, що Угорщина зможе імпортувати російську нафту хорватським нафтопроводом Adria до завершення ремонту нафтопроводу "Дружба", який припинив роботу внаслідок атаки РФ.

Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина зупинила експорт дизельного палива в Україну і не планує його відновлювати, поки не буде відновлено подачу нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

За його словами, зупинка постачання дизельного палива стала прямим наслідком припинення транзиту російської нафти.

Він додав, що Угорщина та Словаччина також використовують можливість, надану рішенням Європейського Союзу, згідно з яким вони можуть імпортувати російську сиру нафту морем до відновлення трубопровідного транспорту.

