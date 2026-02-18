Небезпечна тропічна інфекція загрожує майже всій Європі, - The Guardian

Вірус здатний передаватися тигровими комарами за значно нижчих температур, ніж припускали вчені

Тропічна інфекція чікунгунья, яка спричиняє виснажливий біль у суглобах, тепер може передаватися комарами на більшій частині території Європи. До такого висновку дійшли науковці, які пов’язують розширення ареалу хвороби зі зростанням температур через кліматичну кризу. За даними дослідження, в Іспанії, Греції та інших країнах Південної Європи ризик зараження можливий понад шість місяців на рік, а на південному сході Англії – близько двох місяців щороку.

Подальше глобальне потепління, за словами вчених, неминуче призведе до просування хвороби ще далі на північ. Як зазначається у матеріалі The Guardian, дослідження вперше повністю оцінило вплив температури на інкубаційний період вірусу в організмі азійського тигрового комара (Aedes albopictus), який за останні десятиліття поширився Європою.

З’ясувалося, що мінімальна температура, за якої можливе зараження, на 2,5°C нижча, ніж вважалося раніше. Науковці назвали цю різницю "доволі шокуючою".

Кліматична криза відкриває двері тропічним хворобам

Вірус чікунгунья вперше зафіксували у 1952 році в Танзанії. Тривалий час він був характерний лише для тропічних регіонів, де щороку реєструють мільйони випадків. Захворювання спричиняє сильний і тривалий біль у суглобах, що може призводити до інвалідизації та бути смертельним для малих дітей і людей похилого віку.

Упродовж останніх років поодинокі випадки реєстрували більш ніж у десяти країнах Європи, однак у 2025 році у Франції та Італії сталися масштабні спалахи – із сотнями хворих.

Сандіп Тегар із UK Centre for Ecology and Hydrology наголосив, що темпи потепління в Європі приблизно вдвічі перевищують глобальні показники, а тому нові оцінки температурного порогу мають серйозне значення. За його словами, розширення хвороби на північ – лише питання часу.

Доктор Стівен Вайт із того ж наукового центру зазначив, що ще 20 років тому поява чикунгуньї або денге в Європі здавалася неможливою. Тепер ситуація змінилася через поєднання кліматичних змін і поширення інвазивного тигрового комара, який кусає вдень.

Цей вид уже зафіксований у Великій Британії, хоча поки що не закріпився там. Вакцини проти чикунгуньї існують, однак вони дорогі, тому найефективніший захист – уникати укусів комарів.

Доктор Діана Рохас Альварес із World Health Organization підкреслила, що дослідження вказує на ймовірне посилення передачі вірусу в Європі. За її словами, до 40% пацієнтів можуть страждати від артриту або сильного болю навіть через п’ять років після зараження.

Автори статті додають, що дослідження, опубліковане в Journal of the Royal Society Interface, базується на аналізі 49 попередніх наукових робіт. Воно встановило, що критична температура для передачі вірусу становить 13–14°C, тоді як раніше її оцінювали у 16–18°C.

Це означає, що ризик зараження в Іспанії, Португалії, Італії та Греції може тривати понад пів року, а в Бельгії, Франції, Німеччині, Швейцарії та ще низці країн – від трьох до п’яти місяців щорічно.

Спалахи в Європі зазвичай починаються після повернення інфікованих мандрівників із тропічних регіонів. Якщо місцевий тигровий комар кусає таку людину, він може передати вірус іншим. Раніше холодні зими переривали цей цикл, однак тепер у південній Європі фіксують цілорічну активність комарів.

У Великій Британії місцевої передачі поки не зафіксовано, але з січня по червень 2025 року виявили рекордні 73 випадки зараження серед людей, які підхопили вірус за кордоном – майже втричі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Науковці наголошують: стримування поширення тигрового комара, контроль за стоячою водою, використання репелентів і належний епіднагляд можуть допомогти запобігти масштабним спалахам у майбутньому.

Інші проблеми потепління

Раніше УНІАН повідомляв, що у глибині Антарктичного океану зафіксували істоту, якої там не повинно існувати. Температура води там становила близько нуля градусів Цельсія. Істота підтримувала цю глибину, тому що це був найтепліший шар з декількох шарів води, розташованих один над одним до поверхні.

Крім того, ми також розповідали, що у Патагонії від лісових пожеж постраждали найстаріші у світі дерева. Ці лісові пожежі стали приблизно утричі ймовірнішими через глобальне потепління.

