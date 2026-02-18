Туристи з Індії і Китаю витісняють американців у Європі, - Independent

Втрата багатого американського туриста, схоже, пройде не помічено для Європи.

На тлі помітного погіршення відносин між Європою і США, не лише європейці тепер уникають туристичних поїздок до Америки, але й американці скоротили кількість візитів до Старого Світу. Цим, схоже, користуються мандрівники з Китаю та Індії, пише Independent.

Видання посилається на дані Європейської туристичної комісії, де очікують, що кількість мандрівників з Америки цього року зросте на 4,2%, тоді як кількість китайських туристів до Європи зросте на 28%, індійських – на 9%.

Однак дані платформи Cirium, що аналізує авіаперевезення, свідчать про тренд до падіння туристичного потоку між США і Європою. Так, бронювання авіаквитків з Європи до США в період з жовтня до кінця січня вже скоротилося на 14,2%, а бронювання зі США до Європи – на 7,3%.

Однак вибуття американських туристів не заважає Європі нарощувати заробітки в галузі, оскільки на континент їдуть гості з інших кінців світу. Очікується, що загальна кількість іноземних гостей в Європі цього року зросте на 6,2%.

"Європа продовжує виділятися як надійний напрямок, добре підготовлений до реагування на зростаючий попит на більш гнучкі подорожі та подорожі, орієнтовані на враження", – заявив голова Європейської комісії з питань подорожей Мігель Санс.

Це узгоджується зі звітами основних європейських перевізників, включаючи Lufthansa та Air France-KLM. Вони звітують про стабільне зростання попиту на їхні преміальні пропозиції, тоді як бронювання економ-класу для трансатлантичних подорожей скоротилося.

