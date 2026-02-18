Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на четвер

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,26 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 19 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,29 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,26 гривні за один євро, тобто гривня втратила 9 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було досягнуто 10 лютого – 51,25 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,25/43,28 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,13/51,15 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках 18 лютого зріс на 6 копійок і становив 43,51 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,05 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 5 копійок і складав 51,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51 гривня за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 6 копійок і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і становить 51,60 гривні за євро..

