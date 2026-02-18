Біля Чорнобиля 'спіймали' небезпечну дику тварину (фото)

Існують ситуації, коли ці мешканці лісу можуть проявити агресію.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували дикого кабана. Про це повідомили у заповіднику та оприлюднили фото, на якому можна побачити цю тварину у засніженому лісі.

"Дикі кабани - сильні і потенційно небезпечні мешканці лісу. Під час випадкової зустрічі з ними важливо не зупинятися для фото й не наближатися. Найкраща тактика - спокійно відійти на безпечну відстань. У більшості випадків тварина сама намагатиметься уникнути контакту з людиною", - розповіли фахівці.

Водночас існують ситуації, йдеться у повідомленні, коли кабан або свиноматка можуть проявити агресію. Зокрема, таке відбувається у період шлюбного сезону, під час полювання, при самозахисті чи захисті поросят, а також якщо дика тварина поранена або хвора.

Відео дня

"Тож, будьте обережні і пам’ятайте: повага до дикої природи - це передусім безпека для всіх", - наголошують у заповіднику.

Мешканці Чорнобильського заповідника

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували видру річкову. Ці досить великі тварини з витягнутим гнучким тілом, можуть важити до 10 кг. Вони спритні хижаки з високим рівнем інтелекту, соціальні у своїй поведінці, утворюють чималі групи та видають різні звуки залежно від ситуації - ігри, полювання, небезпека. Цікаво, що видри - азартні мисливці, які ловлять риби більше, ніж можуть з’їсти. Ще вони люблять розважатися, наприклад кататися по льоду та "жонглювати" камінцями.

Вас також можуть зацікавити новини: