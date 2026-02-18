Мерц пояснив, як на озброєнні Німеччини може з'явитися ядерна зброя

Він вказав на чинні договори, в яких Німеччина зобов’язалася утримуватися від ядерного озброєння.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість розробки його країною власної ядерної зброї, припустивши натомість, що вони можують розгорнути у себе ядерну зброю Франції та Великої Британії. Про це повідомляє Вloomberg.

"Я не хочу, щоб Німеччина розглядала можливість розробки власної ядерної зброї", – сказав Мерц у політичному подкасті "Machtwechsel".

Він вказав на чинні договори, в яких Німеччина зобов’язалася утримуватися від ядерного озброєння, такі як Договір "Два плюс чотири" про возз’єднання Німеччини 1990 року та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року.

Натомість, за словами Мерца, він може уявити собі дозвіл німецьким ВПС нести французькі або британські ядерні бомби згідно з угодою, яка ще не укладена.

Чинний план розподілу ядерного навантаження НАТО передбачає розміщення німецьких винищувачів на авіабазі Бюхель у регіоні Айфель для розгортання американської ядерної зброї.

"Теоретично, це також можна було б застосувати до британської та французької ядерної зброї", – сказав Мерц.

Але, він додав, що нинішня програма Франції з ядерних ракет базується на морі, що викликає деякі технічні та практичні питання, якщо Німеччина захоче розгорнути у себе атомну зброю.

У виданні нагадали, що Франція наразі є єдиною європейською державою, яка має повністю власний ядерний арсенал. Програма ядерних ракет Trident Великої Британії забезпечується та підтримується США.

Ядерна зброя в Європі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Естонія заявила, що за необхідності може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників.

Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна, коментуючи тему ядерного стримування агресії, зазначив, що, на його думку, Європі не слід відкидати таку ідею.

За його словами, Естонія немає такої доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на її території.

