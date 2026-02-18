Лише чотири категорії: у Раді пояснили, хто в Україні матиме право на безоплатне житло

Новий закон покликаний покласти край корупційним схемам і зробити систему "більш справедливою та прозорою".

Після внесення змін до законодавства лише чотири категорії громадян зможуть безкоштовно отримати житло у власність від держави. Для всіх інших службове житло надаватимуть виключно на умовах оренди, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Право на безоплатне житло матимуть військові, правоохоронці, рятувальники та діти-сироти.

"Житло для зазначених груп надаватиметься через встановлені процедури: військовослужбовці та правоохоронці – через відповідні відомства, рятувальники – через органи ДСНС, а діти-сироти – через соціальні служби або органи опіки та піклування", – пояснили законодавці.

Раніше законодавство передбачало можливість приватизації службового житла: особа, яка отримувала квартиру за місцем роботи в державних структурах, могла безоплатно оформити її у власність.

За словами голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, новий закон скасовує цю норму для більшості категорій, а право на безоплатне житло збережуть лише чотири визначені групи.

Для решти службове житло матиме виключно тимчасовий статус – можливе лише проживання на умовах оренди без права приватизації. Для інших категорій населення планують запровадити механізм "доступного соціального житла".

Ті, хто зараз оформлює документи на приватизацію, матимуть можливість завершити цей процес протягом дії воєнного стану та ще впродовж одного року після його завершення.

За словами Шуляк, раніше траплялися випадки, коли люди по кілька разів приватизовували службові квартири, продавали їх і знову отримували нові. Тепер це стане неможливим – службове житло матиме виключно тимчасовий статус. Таким чином, новий закон покликаний покласти край корупційним схемам і зробити систему "більш справедливою та прозорою".

Соціальне житло в Україні – останні новини

На початку року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон про основні засади житлової політики, який передбачає скасування житлового кодексу часів УРСР та оновлення застарілих радянських норм у житловій сфері. За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.

А у липні 2025 року парламент ухвалив за основу законопроєкт "Про основні засади житлової політики", який покликаний започаткувати масштабну житлову реформу. Зазначалося, що для громадян із низьким рівнем доходу планують запровадити два формати тимчасового забезпечення житлом – соціальну оренду та оренду з правом викупу. Обидва механізми вже багато років застосовуються в країнах Європейського Союзу.

