Росією прокотилася хвиля банкрутств нафтових компаній, - ЗМІ

Згідно з офіційними даними РФ, половина нафтових компаній країни-бензоколонки збиткові.

Санкції США, що обвалили ціни на російську нафту до 40 доларів за барель, породили низку банкрутств невеликих нафтових компаній у ключових видобувних регіонах Російської Федерації.

Як пише Комерсант, російський державний банк ВТБ планує подати заяву про банкрутство нафтових компаній, що входять до групи First Oil Якова Голдовського. Компанія накопичила майже 6 мільярдів рублів боргів, за якими не може розплатитися.

За інформацією джерела журналістів, фінансове становище First Oil погіршилося ще за часів пандемії COVID-19, а нові американські санкції, які змусили нафтовиків продавати сировину зі значними знижками, ще більше ускладнили ситуацію. Співрозмовники видання зазначають, що заборгованість перед кредиторами збільшилася і виникли складнощі з її обслуговуванням.

First oil не перша компанія, що видобуває нафту в Росії, якій загрожує банкрутство. За даними The Moscow Times, наприкінці 2025 року під процедуру банкрутства потрапила НК "Янгпур", яка представляє в РФ інтереси "Беларуснефти" і розробляє дві ділянки в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

"Трохи раніше за позовами податкової служби збанкрутували Астраханська нафтова компанія і НК "Горний", яка володіла трьома ліцензіями на півдні Ненецького автономного округу. У січні близько 7 млрд рублів з власників банкрута зажадав Московський кредитний банк", - повідомили журналісти.

Видання, посилаючись на дані Росстату, констатує, що половина компаній, які видобувають нафту в Росії, збиткові.

"За січень-листопад 2025 року сумарно вони спрацювали в мінус на 575 млрд рублів. Ті ж компанії, що залишаються в прибутку, скоротили його розмір більш ніж удвічі - до 3 трлн рублів за 11 місяців", - пишуть журналісти.

Відзначається, що падіння експортних доходів і висока ключова ставка перетворюються на "вибухонебезпечний коктейль" для нафтовиків. Все це призводить до того, що, за даними Центробанку РФ, банки змушені реструктуризувати 2,7 трлн рублів кредитів, які видали підприємствам галузі. Таким чином, нафтогазовий сектор Росії став лідером в російській економіці за обсягом і часткою реструктуризацій.

"Нафтовидобувна галузь скочується в кризу, і останні санкції прискорять цей процес", - зазначає експерт Центру досліджень Росії та Євразії Девіса в Гарварді Крейг Кеннеді.

22 жовтня 2025 року США ввели санкції щодо компаній "Лукойл" і "Роснефть". Після введення обмежень проти російських нафтових гігантів, один з ключових покупців російської нафти - Індія - взяла курс на відмову від неї і вже скоротила її закупівлі.

Зі свого боку, Росія заманює покупців рекордними знижками на свою нафту, продаючи її часом нижче собівартості видобутку.

