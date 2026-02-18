Дрон з гучномовцем допоміг взяти в полон 5 росіян: у ЗСУ показали, як це сталося (відео)

Командування армії РФ стріляли по власному військовому, який хотів здатися.

На Північно-Слобожанському напрямку взято в полон п’ятьох російських окупантів за допомогою дрона і гучномовця. Про це у Facebook повідомила 158 окрема механізована бригада.

Зазначається, що бійці 158 ОМБр через гучномовець звернулися до росіян.

"Російські солдати, ми знаємо, де ви ховаєтесь. Даємо вам останній шанс. Через годину укриття буде знищено повністю. Якщо здастеся в полон, то будете жити і підете на обмін до рідних. Всі групи, які пересувалися вчора з вами, вже знищені і лежать в полях", - було сказано в зверненні.

Після цього вийшли два росіянина і здалися в полон. В повідомленні бригади вказується:

"Бійці 158 бригади на Північно-Слобожанському напрямку взяли в полон дроном із гучномовцем двох російських військових із позивними Горець та Хірург. Потім ці двоє записали звернення із запрошенням до своїх "колег" і тоді здалось ще троє окупантів".

В бригаді зазначають, що командування армії РФ стріляло по власному військовому, який хотів здатися.

У підсумку: п'ять окупантів поповнили обмінний фонд та будуть жити.

Взяття в полон росіяни

Як повідомляв УНІАН, на Лиманському напрямку українські військові провели успішну операцію на позиціях окупантів та взяли двох з них у полон.

Операцію провели спецпризначенці "Дозору" ДПСУ та бійці 53-ї окремої механізованої бригади.

Під час фільтраційних заходів встановлено спеціальності полонених в окупаційній армії. Ворожого снайпера та зв’язківця передано компетентним органам На відео чутно, що російський снайпер розмовляє з акцентом, а зв'язківець - ні.

