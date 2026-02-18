Україні скоро знадобиться ще 9,5 ГВт генерації: в 'Укренерго' розповіли подробиці

Йдеться про мільярди євро.

Вже в найближчому майбутньому енергосистемі України буде потрібно орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації. Вартість будівництва нових потужностей перевищуватиме 8 мільярдів євро.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що серед пріоритетних напрямків для інвестицій – високоманеврена газова генерація, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та "зелена" генерація.

"Кожному регіону потрібен окремий "мікс", залежно від географічних умов та можливостей передачі електроенергії від атомних електростанцій. Десь є більше сонця і вітру, десь краще зробити ставку на газопоршневі й газотурбінні установки", – ділиться своїм баченням Зайченко.

Відео дня

Голова "Укренерго" підкреслив, що держава зараз має створити необхідні умови для залучення інвестицій у будівництво нових потужностей.

Стан енергосистеми України – головні новини

Обстріли об’єктів генерації російськими окупантами дорого коштують Україні. Для відновлення Дарницької ТЕЦ в Києві може знадобитися 700 млн євро, повідомляють фахівці. Самі роботи можуть затягнутися на строк до трьох років.

При цьому інші експерти вважають, що ремонт ТЕЦ-4 буде недоцільним через її вразливість до повторних ворожих обстрілів. Виходом може бути розбудова децентралізованої мережі генерації шляхом встановлення когенераційних установок та модульних котелень.

Вас також можуть зацікавити новини: