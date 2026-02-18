Україна і РФ майже домовились про моніторинг припинення вогню за участі США, - Зеленський

Утім, у чутливих питаннях, зокрема щодо територій, прогресу немає, повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах у Женеві є певний прогрес щодо перспектив здійснення моніторингу припинення вогню, якщо буде досягнуто відповідної домовленості за наявності політичної волі. Про це глава держави розповів журналістам у форматі голосового повідомлення в чаті мережі WhatsApp.

Як зазначив президент, зміст перемовин стосувався двох напрямків - військового і політичного. За словами Зеленського, "всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні".

"Більше деталей буде по поверненню від моєї групи. Але поки що те, що я почув: у принципі військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони в принципі там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", - наголосив Зеленський.

Водночас про усі інші деталі цього процесу, а саме - де і як моніторити, технічні нюанси – має доповісти після повернення з Женеви начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал Андрій Гнатов.

Щодо політичної складової, за словами презиента, ідеться про всі чутливі питання - схід, санкції тощо. Також він анонсував ширшу доповідь делегації після повернення:

"Ми бачимо, що є напрацювання, а поки що позиції різні, бо перемовини були непрості. Тому також всі ці нюанси мені моя підгрупа покаже".

Глава держави підсумував, що у військовому напрямку є прогрес, а в політичному - був діалог.

"Домовились іти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув. Але, знов таки підкреслю, моя група сказала, що вони не можуть по телефону все мені доповісти – хочуть, але не можуть поки що. По поверненню буде більше розуміння", - наголосив Зеленський.

Оновлено о 13:23. Водночас, як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook, на переговорах обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень.

"Частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження", - зазначив Умєров.

За його словами, українська делегація зосереджена на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу:

"Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей".

Він уточнив, що на наступному етапі планується "досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів".

"Наша задача – підготувати для цього реальну, а не формальну основу", - наголосив Умєров і запевнив, що Україна працює конструктивно, адже кінцева мета незмінна – справедливий і стійкий мир.

Переговори в Женеві

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Женеві завершилися дводенні тристоронні перемовини між делегаціями України, США та Росії. Зеленський звинуватив російську сторону у намаганні затягувати перемовини, мовляв, дії РФ не дозволяють вийти на фінальний етап.

Західні медіа повідомляли, що у перший день перемовин, 17 лютого, жодного прогресу не було досягнуто. У виданні Axios навіть стверджували, що політичні переговори в Женеві зайшли в глухий кут.

Голова російської делегації Володимир Мединський повідомив, що переговори "були важкими, але діловими". За його словами, новий раунд відбудеться найближчим часом.

