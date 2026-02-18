Названо сім нових чудес світу, які туристам варто відвідати в 2026 році

Від величних національних парків до історичних міст і островів в Атлантиці – кожне з них готове захопити дух з моменту прибуття.

З кожним роком туристам стає все складніше відшукати нові місця для відвідування – комусь хочеться більше різноманітності, а хтось хоче уникнути натовпів.

Щоб полегшити мандрівникам муки вибору, туристичні експерти журналу Condé Nast Traveller визначили сім нових чудес світу, які варто відвідати в 2026 році.

"Щороку ми ставимо перед собою завдання вибрати сім чудес світу на наступний рік. До числа семи чудес стародавнього світу входять Колос Родоський, Олександрійський маяк і Висячі сади Вавилона. До наших днів збереглася тільки одна – Велика піраміда Гізи. Так де ж мандрівникам слід шукати чудеса в сучасному світі? Нижче ми перерахували сім чудес світу на 2026 рік. Від величних національних парків до історичних міст і островів в Атлантиці – кожне з них готове захопити дух з моменту вашого прибуття", – зазначили автори рейтингу.

7 нових чудес світу для відвідування в 2026 році

Матера, Італія

Як середземноморська столиця культури і діалогу 2026 року Матера протягом 12 місяців прийматиме безліч культурних заходів, від резиденції для художників до кінопоказів і живих виступів, присвячених темі Terre Immerse, що означає "занурені землі" і першим спадає на думку туристам, які відвідують цю незбагненну клаптикову ковдру вулиць і провулків на півдні Італії. Усіяна палеолітичними печерами, в яких до 1950-х років жили сім'ї і утримувалася худоба, а тепер деякі з них переобладнані в розкішні готелі, Матера пропонує гостям унікальні можливості для дослідження звивистих сходів, запаморочливих ущелин, кам'янистих ярів і рідкісних барокових палаццо.

Національний парк Банф, Канада

Як найстаріший національний парк Канади, Банф давно славиться своїми гірськолижними трасами. Однак вони затьмарюють інші не менш захоплюючі розваги в регіоні, такі як верхова їзда, скелелазіння, веслування на каное і піші походи в теплі місяці. Усіяний бірюзовими озерами, лісистими долинами і луками в альпійському стилі, Банф пропонує туристам новий спосіб дослідження – залізничний маршрут, який буде запущений в 2026 році та з'єднає його з національним парком Джаспер. Маршрут, що обслуговується компанією Rocky Mountaineer, доступний тільки з червня по липень, а квитки рекомендується бронювати заздалегідь, оскільки в цей же час Канада прийматиме матчі чемпіонату світу з футболу FIFA. У програму туру також входять поїздка на гондолі на вершину гори Серна і захоплююча подорож на льодовому всюдиході до льодовика Атабаска, одного з найбільших крижаних полів за Полярним колом.

Заповідник Бредфорд-Пеннінс, Англія

Один з діючих заповідників "Королівської серії", створених правлячим монархом, є частиною загальнонаціональної ініціативи щодо захисту та популяризації природної спадщини Великої Британії, підвищення біорізноманіття та поліпшення доступу місцевих громад до природи. Як і сам король Чарльз, цей регіон площею 1272 гектари, розташований в районі, де жили сестри Бронте, відрізняється стриманістю. Прямо на краю височини, де Бредфорд починає зникати у вересовому забутті, тут панує неквапливий драматизм пейзажів: хвилясті вересові пустки, відполіровані вітром піщані скелі та краєвиди, які змінюються довгими, похмурими далекими пейзажами. Нові маршрути сплітають старі села Хоуорт, Стенбері та Торнтон в єдине полотно неспішної подорожі, з покажчиками, що ведуть до середньовічних мостів для в'ючних коней, потаємних водоспадів і пари пабів, де досі знають толк в хорошій пінті пива.

Джеміла, Алжир

Алжир – найбільша країна в Африці, проте десятиліття нестабільності зробили її однією з найменш відвідуваних країн континенту. Зараз невеликий потік туристів долає бюрократичні перешкоди, необхідні для отримання туристичної візи. Безсумнівною визначною пам'яткою півночі країни є римські руїни Джеміли. Засноване імператором Септимієм Севером як селище для центуріонів на пенсії, це місто з його форумами, базиліками і арками, що збереглися до наших днів, розташоване у відкритому гірському масиві, що здіймається в ніжно-блакитне небо, створюючи відчуття незайманості. Найцікавіше, за словами археологів, що, незважаючи на величезні розміри руїн, на сьогоднішній день розкопано менше 40% з них.

Фарерські острови

"Полювання" на тупиків уздовж морських стежок, подорож уздовж узбережжя на каяку або просто дослідження таких селищ, як Гасадалур і Саксун, – лише деякі з можливостей, які пропонують туристам Фарери. Гурманам же варто звернути увагу на Торсхавн з його ресторанами світового класу – ніщо не зрівняється за креативністю з рестораном Raest, удостоєним зірки Мішлен, де такі делікатеси острова, як сперділь і скерпікьєт, подаються разом із зібраними в лісі водоростями, морськими їжаками і лангустинами.

Ріхтерсвельд, Південна Африка

На відстані денної поїздки майже безлюдною дорогою Західного узбережжя, що пролягає вздовж Атлантичного океану від Кейптауна, знаходиться національний парк Ріхтерсвельд – величезна територія з кварцу і граніту, що нагадує місячний пейзаж, поцяткована деревами-колчанами вилкоподібної форми, скупченнями лишайників і поодинокими слідами леопардів. Розташований впритул до кордону з Намібією, це один з найвіддаленіших куточків Південної Африки і один з найменш відвідуваних. Тут ви не побачите левів, але є безліч інших зачаровуючих пам'яток, і жодна з них не зрівняється за яскравістю з сюрреалістичними малюнками на безлічі каменів, розкиданих по всьому парку. Вік цих зображень оцінюється від 200 до 10 000 років. Вважається, що вони зображують бачення, пережиті народом нама, що досі мешкає на цих землях, під час трансу, викликаного шаманськими цілющими танцями.

Національний парк Ель-Імпосібле, Сальвадор

Ель-Імпосібле залишається одним з найменш відомих районів дикої природи Центральної Америки, що дивно, з огляду на те, що він пропонує: глибокі каньйони, рідкісні пуми і водоспади, що спадають в затишні місця. Головна визначна пам'ятка – це небезпечний шлях, яким фермери доставляють свій урожай кави з цих увінчаних хмарами вершин до портового міста Акаджутла. Цей восьмигодинний шлях на мулах включав в себе подолання хребта по стежці шириною всього кілька сантиметрів, з обривом в 2,4 км з одного боку і 2,9 км з іншого. Мули, які намагалися перейти через міст, робили це із зав'язаними очима, щоб не панікувати. Зараз побудовано примітивний міст, і виробники кави, як і раніше, переправляють по ньому своїх мулів.

