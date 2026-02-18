Європа різко збільшила імпорт російського зрідженого природного газу

Минулого року ЄС залишився найбільшим ринком збуту з "‎Ямал ЗПГ"‎, який критично залежить від доступу до портів і логістичних послуг Євросоюзу.

Поставки російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європейського Союзу зросли з 325 млн. куб.м. на добу у 2024 році до 418 млн. куб.м. на добу у 2025 році. Про це йдеться у моніторинговому звіті Офісу підтримки реформ при Міністерстві енергетики України.

Сукупний імпорт природного газу (ЗПГ + трубопровідні поставки) зріс з 900 млн. куб.м. на добу у 2024 році до 937 млн. куб.м. на добу у 2025-му, що на 15% нижче рівня 2021 року.

Трубопровідні поставки газу від "‎Газпрому"‎ зменшилися з 85 млн куб. м на добу у 2024 році до 46 млн куб. м на добу у 2025-му. Частка "‎Газпрому"‎ в імпорті газу до Євросоюзу впала з 9% до 5%.

У грудні 2025 року п’ять найбільших імпортерів ЄС витратили 1,4 млрд євро на закупівлю енергоресурсів з Росії, включно з газом та ЗПГ. Найбільшим імпортером залишилася Угорщина, за нею йдуть Франція та Бельгія. За підсумками 2025 року країни Євросоюзу загалом витратили 7,2 млрд євро на російський ЗПГ.

У 2025 році до терміналів ЄС було доставлено понад 15 млн тонн зрідженого природного газу з "Ямал ЗПГ", що принесло Кремлю близько 7,2 млрд євро.

Хоча після повномасштабного вторгнення в Україну Європа скоротила поставки трубопровідного газу з Росії, частка ЄС у світовому імпорті ЗПГ із "Ямалу" зросла з 75,4% у 2024 році до 76,1% у 2025 році.

Європа відмовляється від енергоресурсів з Росії

Нещодавно Європейська Рада прийняла рішення про поетапне припинення імпорту російського трубопровідного та скрапленого газу до ЄС. Згідно з рішенням, заборона на постачання "блакитного палива" вступить у силу через шість тижнів після офіційного набрання чинності документа. Для діючих контрактів передбачено перехідний період. Такий поступовий підхід покликаний мінімізувати вплив на ціни та ринки.

Перед дозволом на ввезення газу до ЄС країни-члени перевірятимуть його країну походження. Порушення нових правил тягнутиме за собою суворі штрафи: від 2,5 млн євро для фізичних осіб та від 40 млн євро для компаній.

Країни ЄС мають до 1 березня 2026 року підготувати національні плани з диверсифікації постачання газу та визначити можливі проблеми, що можуть виникнути при заміщенні російського газу.

Нагадаємо, ще у червні 2025 року Євросоюз представив план поступової відмови від російського газу. За планом, блок має завершити імпорт "блакитного палива" до кінця 2027 року. Ця ініціатива - частина стратегії REPowerEU – дорожньої карти ЄС для повної відмови від імпорту російських енергоресурсів, включно з нафтою, газом та ядерною енергією.

