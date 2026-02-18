В Україні дорожчає картопля: скільки вже коштує кілограм

Запаси якісних овочів поступово скорочуються.

Ціни в Україні на картоплю на цьому тижні зросли до 7-14 гривень за кілограм. Овоч подорожчав в середньому на 17% відносно минулого тижня.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, головною причиною зростання цін стало поступове скорочення запасів якісної картоплі у сховищах.

Фермери, які не мають потужностей для тривалого зберігання, розпродали картоплю ще до Нового року. Тож експерти не виключають традиційних масових постачань імпортних овочів на внутрішній ринок перед новим врожаєм.

Загалом, саме якісної картоплі зараз бракує – через тривалі дощі під час збирання врожаю минулого року. Погода негативно позначилися не лише на товарному вигляді овочу, а й на його лежкості.

В Україні картопля наразі коштує в середньому на 56% дешевше, ніж рік тому.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

Картоплю вагову в Varus продають по 15,5 грн/кг.

В Novus картопля біла коштує 18,49 гривні за кілограм.

Вартість картоплі в АТБ становить 14,29 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

За минулий тиждень серед ходових овочів здорожчали морква та часник. Окремо слід відзначити і зростання цін на огірки, які триває вже котрий тиждень поспіль.

Навіть поява в продажу огірків виробництва вітчизняних тепличних комбінатів не змогла зламати ціновий тренд. Водночас імпортні турецькі овочі коштують дешевше через більш високі виробничі витрати місцевих підприємців.

