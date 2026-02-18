Миру не буде: Путін планує воювати ще два роки, - NYT

Російському диктатору будь-що потрібні руїни Донбасу.

Щоб повністю окупувати Донбас, Росії потрібно ще два роки. Схоже, що у Кремлі знайомі із цими розрахунками і згодні продовжувати війну за цим сценарієм.

Як пише The New York Times, за оцінками західних розвідок, Володимир Путін вважає, що перемагає у війні з Україною.

"Він переконаний, що навіть якщо знадобиться від 18 місяців до двох років, щоб встановити повний контроль над Донбасом, кожен день боїв і кожна ніч, коли російські ракети та безпілотники падають на енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, забезпечують йому більше переваг", - йдеться у публікації.

Разом з тим видання зазначає, що останніми місяцями російська економіка стикається з глибокими проблемами, тоді як Дональд Трамп наполегливо пропонує Кремлю великі інвестиції в Росію у разі закінченням війни.

"З огляду на таку динаміку, деякі аналітики припускають, що пан Путін все ще може укласти угоду про припинення бойових дій в Україні, особливо якщо він забезпечить далекосяжне зближення зі Сполученими Штатами та виведення українських військ з решти Донбасу", - пише NYT.

Донбас і перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, Росія вимгає віддати їй Донбас, аби Кремль міг хоча б щось предьявити росіянам як трофей у війні. Натомість президент України неодноразово наголошував, що просто так Росії Донбас віддавати не буде.

При цьому Зеленський також наголошував, що повна окупація Донбасу коштуватиме Росії ще 800 тисяч солдатів і займе близько двох років часу. На думу Зеленського, російська економіка стільки не протягне.

