Родина Трампа намагається нажитися на бумі безпілотників, - Bloomberg

Сини Трампа скуповують оборонні стартапи, зосереджені на виробництві БПЛА.

Члени родини президента США намагаються заробити на бумі військових безпілотників, вкладаючись у компанії, що їх виробляють. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, Ерік Трамп, другий за старшинством син президента США, інвестує 1,5 мільярда доларів в об'єднання виробників дронів Xtend та JFB Construction Holdings. Також в угоду залучена ще одна компанія-виробник дронів Unusual Machines Inc., де брат Еріка, Дональд Трамп-молодший, має посаду радника. Обслуговує угоду інвестиційний банк Dominari Holdings Inc., який базується в Трамп-Тауер і раніше вже брав участь в інших сімейних підприємствах Трампа.

"Ця угода наблизить родину Трампів до оборонного виробництва, що є пріоритетом для адміністрації. Вона також дає їм фінансовий інтерес у компанії, яка може отримати вигоду від планів Міністерства оборони щодо прискорення закупівель військових безпілотників, що, за словами адміністрації, гальмується надмірною бюрократичною тяганиною", - пише Bloomberg.

Яук зазначає видання, торік компанія Xtend виграла "багатомільйонний" контракт від Міністерства оборони на розробку безпілотників на базі штучного інтелекту. Угода про об'єднання з JFB була укладена на тлі підготовки Xtend до отримання нового державного замовлення. Йдеться про участь у першому етапі програми Міністерства оборони "Домінування дронів" вартістю 1,1 мільярда доларів.

Армія США і дрони

Як писав УНІАН, попри поступове освоєння малих дронів, американська армія загалом залишається дуже скептичною до цієї технології. Принаймні на рівні середнього офіцерського складу, де побутує думка, начебто Україна та Росія активно застосовують дрони через бідність, і тому, мовляв, багатій американській армії дрони не дуже то й потрібні.

На військових навчаннях американські військові продовжують діяти так, ніби малих дронів просто не існує.

