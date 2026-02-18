В Україні не всім підвищать пенсії в березні: в уряді розповіли, кого омине індексація

Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.

В Україні запланована індексація пенсій. Більшість пенсіонерів вже з березня отримають підвищення на понад 12%, але є й ті, хто залишиться без доплат.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтервʼю РБК-Україна повідомив, що з 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%. Таким чином, показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.

При цьому, відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, Улютін назвав три категорії.

Відео дня

За його словами, пенсія залишиться без змін для пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших. Для тих, хто отримує максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн. А також без змін залишаться виплати прокурорам та суддям у відставці.

Пенсії в Україні - головні новини

13 лютого міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що згідно новою пенсійною реформою базова пенсія в Україні має бути не нижчою за 6000 гривень.

Раніше повідомлялося, що пенсіонери, яким було призупинено виплати, отримають їх після ідентифікації. Міністр соціальної політики Денис Улютін тоді зазначав, що в бюджеті Пенсійного фонду є кошти на виплату цим пенсіонерам, і вже було відновлено виплати 68 тисячам пенсіонерів, які виконали усі необхідні процедури.

Вас також можуть зацікавити новини: