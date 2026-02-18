Путін хоче, аби Трамп продав йому Україну за $12 трильйонів: The Economist з'ясувало деталі

Угода "продажу" має бути досягнута до червня цього року.

Президент Володимир Зеленський, посилаючись на українську розвідку, повідомив, що Росія пообіцяла США угоду на суму 12 трильйонів доларів в обмін на послаблення санкцій. За даними одного з джерел, пропозиція вже узгоджена.

За інформацією видання The Economist, значна підготовча робота по скасуванню санкцій щодо Москви вже виконана. Принаймні п'ять американських фірм, які покинули Росію, включаючи Apple та McDonald's, нещодавно зареєстрували нові російські торгові марки.

Коли Володимир Путін зустрівся з Дональдом Трампом минулого року, він запропонував "невеличкий презент" – повернути активи на суму 5 мільярдів доларів, які Росія 2022 року конфіскувала у нафтового гіганта Exxon Mobil зі США.

До повномасштабного вторгнення західні фірми, які вели бізнес у Росії, були переважно європейськими, а не американськими. Тепер США сподівається, що, витягнувши Росію з холоду, американські компанії зможуть отримати вигоду.

Російський експорт енергоносіїв, продуктів харчування та металів може забезпечити компанії з США логістичними зборами та іншими видами торговельних прибутків на суму близько 300 млрд доларів на рік. У Західному Сибіру може знаходитися нерозроблених родовищ на 12 млрд барелів нафти та газу. Російська Арктика може дати ще більше – до 50 млрд барелів нафти.

Більше того, вважається, що на крайній півночі Росії міститься 29 млн тонн рідкісноземельних елементів, що еквівалентно 74 рокам світового видобутку. Москва сподівається збільшити свою частку у світовому видобутку критичних металів з 1,3% сьогодні до 10% до 2030 року. Це може включати "важкі" рідкісноземельні елементи, які є найрідкіснішими та найціннішими.

Чому обіцянки Путіна нічого не варті

Водночас простіше казати про звільнення російської економіки від санкцій, ніж його забезпечити. Західні компанії не сильно задоволені своїм минулим досвідом роботи в РФ - податкова служба ненажерлива, суди корумповані, контракти нічого не варті.

Ще одна складність в тому, що багато ніш, які західні громадяни покинули у 2022 році, з того часу зайняли фірми з Азії, Туреччини та інших країн. У 2024 році Китай забезпечив 57% імпорту товарів до Росії, порівняно з 23% до війни.

Шосе, що з'єднує головний аеропорт Москви з містом, колись межувало з європейськими та японськими автодилерами, а тепер заставлене китайськими. Дружба Росії з Китаєм, яка така ж нерівна, як і безмежна, призвела до того, що 30% торгівлі Росії деноміновано в юанях. Ті мегапроекти, для яких Росії потрібна допомога Заходу, пов'язані з низкою труднощів.

За підрахунками The Economist, за найоптимістичнішого для Трампа сценарію російська авантюра зможе видавати лише 340 млрд доларів на рік. Надзвичайно малоймовірно, що навіть ці потоки могли б тривати без перерви протягом десятиліть, які знадобилися б, щоб досягти чогось близького до обіцяних Кремлем 12 трильйонів доларів.

Війна Росії проти України та інтереси Трампа – головні новини

Ще наприкінці осені президент США Дональд Трамп виступив з пропозицією так званої "мирної угоди" для завершення війни в Україні, яка фактично означала б капітуляцію Києва. За інформацією, він хотів отримати "бонус" за підписання угоди – тоді йшлося про значно меншу суму, 300 мільярдів доларів.

Згідно з останньою заявою Володимира Зеленського, Трамп чинить на нього надмірний тиск, вимагаючи від України поступок на користь агресора.

