РФ придумала, яка відправити молодь Криму на фронт, – ЗМІ

На півострові розгорнуто масштабну пропагандистську кампанію.

Російська влада в окупованому Криму ймовірно сформувала інфраструктуру для повного циклу підготовки фахівців для військ безпілотних систем. Таким чином регіону фактично відведено роль центру підготовки кадрів для армії РФ, пише "Крим.Реалії" (Радіо Свобода) з посиланням на експертів.

Зазначається, що згідно з заявами підконтрольного Москві керівника Криму Сергія Аксьонова, півострів нібито є єдиним регіоном на українській території, яку зараз контролює Москва, де вибудувано повний цикл навчання технологіям безпілотників – від відбору школярів і студентів до здобуття професії та включення до кадрового резерву.

В окупованому Криму активно розвивають освітню базу для підготовки операторів дронів. Зокрема, серед "кращих підприємців" відзначили Максима Данієляна – засновника соціального навчального центру безпілотних апаратів у Феодосії.

Відео дня

Йдеться, що російські медіа повідомляють про створення на півострові масштабного навчального центру для операторів БпЛА, який називають найбільшим серед регіонів РФ. Повний курс триває понад 50 днів, а підготовку, за їхніми даними, вже пройшли понад 1,5 тисячі російських військовослужбовців.

Експерт Асоціації реінтеграції Криму, доктор юридичних наук Борис Бабін зазначає, що вимоги Кремля максимально сприяти набору та підготовці операторів дронів були доведені до керівників російських регіонів, кримських та севастопольських окупаційних адміністрацій ще у 2025 році.

За його словами, процес охоплює як мілітаризацію молоді через "курси, тренінги, школи" у співпраці з коледжами та університетами, так і навчання діючих військовослужбовців на численних кримських полігонах. Усе це супроводжується масштабною пропагандистською кампанією.

За інформацією кримських правозахисників, амбіції російської влади йдуть далі. Наразі, за їхніми даними, з ініціативи Аксьонова опрацьовується питання відкриття в Сімферополі військового училища для підготовки офіцерів військ безпілотних систем.

Раніше окупаційна адміністрація розглядала ідею створення в місті училища прикордонних військ, однак тоді проєкт не отримав підтримки Міноборони РФ через близькість регіону до зони бойових дій та його вразливість. Тепер же, як стверджують джерела, у Москві зацікавлені використати вже сформовану в Криму базу підготовки фахівців з безпілотних систем.

Водночас експерти зазначають, що точно оцінити реальні масштаби підготовки кадрів та розширення цієї діяльності наразі складно.

Українські удари по Криму

Нагадаємо, військовий експерт з Криму, колишній український офіцер розповів, що важливими цілями для українських ударів на півострові є потужні електропідстанції, через які транспортується електроенергія з РФ в окупований Крим та з півострова на окуповані території Херсонської області.

Водночас військовий експерт Павло Нарожний каже, що ракета "Фламінго" стане у пригоді для атак по важливих логістичних обʼєктах, до яких належить Кримський міст.

Вас також можуть зацікавити новини: