Угорщина зупинила експорт дизеля в Україну: шантажують задля відновлення роботи 'Дружби'

Зупинка постачання дизельного палива стала наслідком припинення транзиту російської нафти.

Угорщина зупинила експорт дизельного палива в Україну і не планує його відновлювати, поки не буде відновлено подачу нафти магістральним нафтопроводом "Дружба". Про це під час свого виступу заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, зупинка постачання дизельного палива стала прямим наслідком припинення транзиту російської нафти.

"Постачання дизельного палива до України не відновиться, доки українці не відновлять транспортування сирої нафти трубопроводом Дружба", - сказав угорський дипломат.

Водночас Сійярто зазначив, що Угорщина відігравала важливу роль у забезпеченні України енергоресурсами, зокрема газом, електроенергією та дизельним паливом. Саме тому рішення про зупинку експорту дизеля він назвав відповіддю на ситуацію з транзитом нафти.

Міністр додав, що Угорщина "забезпечила власну енергетичну безпеку". Країна має резерви більш ніж на три місяці та працює над альтернативними маршрутами постачання нафти, зокрема морськими.

"Угорщина та Словаччина також використовують можливість, надану рішенням Європейського Союзу, згідно з яким як Угорщина, так і Словаччина можуть імпортувати російську сиру нафту морем до відновлення трубопровідного транспорту", - додав Сійярто.

За його словами, новий логістичний маршрут наразі будується, а перші обсяги нафти, закуплені для морського транспортування, можуть надійти до Угорщини вже до середини березня.

Нафтопровід "Дружба" - головні новини

27 січня Росія атакувала нафтопровід "Дружба", через що припинився транзит російської нафти в бік Угорщини. РФ постачала "чорне золото" через нафтопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини. Раніше цей нафтопровід вже атакували на російській території, що викликало критику з боку Угорщини і Словаччини.

У лютому стало відомо, що Угорщина зможе імпортувати російську нафту хорватським нафтопроводом Adria до завершення ремонту нафтопроводу "Дружба", який припинив роботу внаслідок атаки РФ.

