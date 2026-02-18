У РФ вигадали, навіщо їм потрібен був Starlink, і заявили, що блокування нічого не змінило

У Москві запевнили, що російські пункти управління нібито "забезпечені всіма сучасними послугами зв'язку вітчизняного виробництва".

У Росії заявили, що відключення терміналів Starlink нібито не вплинуло на систему управління військами. Про це російським ЗМІ сказав заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко.

"Термінали Starlink відключені уже два тижні, але це не вплинуло на інтенсивність та ефективність військ безпілотних систем, що підтверджено даними об'єктивного контролю ураження техніки і живої сили противника", - зазначив він.

А начальник головного управління зв'язку Збройних сил РФ Валерій Тишков заявив, що російські підрозділи начебто використовували раніше систему супутникового зв'язку Starlink лише для того, щоб ввести противника в оману.

"Використання засобів зв'язку противника на фронті застосовувалось тільки окремими підрозділами і в першу чергу для введення противника в оману", - цитують його російські медіа.

Крім того, сказав він, російська армія використовувала термінали для ударів у глибину. Тишков додав, що російські пункти управління "забезпечені всіма сучасними послугами зв'язку вітчизняного виробництва". Також, за його словами, система бойового управління "функціонує стійко і гарантовано забезпечує управління військами".

Блокування Starlink: як це вплинуло на російські війська

Як повідомляв раніше УНІАН, за словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, відключення Starlink зменшило удари російськими дронами-камікадзе на Запорізькому напрямку. Він підтвердив, що у ворога навіть були випадки "френдлі фаєр", тобто ударів по своїх, після відключення терміналів Starlink.

Також видання New York Post з посиланням на представників розвідки США та України писало, що на тлі блокування Starlink втрати Росії в особовому складі досягли найвищого рівня за весь час повномасштабного вторгнення. Також це вплинуло на системи зв’язку та методи ведення бойових дій російської армії, зачепивши найелементарніші інструменти, необхідні для війни.

