В Брюсселі заговорили про жорстку заборону для російської нафти в обхід G7

Підтримка країн "Великої сімки" не є абсолютною передумовою запровадження заборони.

Європейський Союз може самостійно ухвалити рішення про повну заборону морських послуг для російських нафтових танкерів, навіть якщо країни "Великої сімки" не підтримають цю ініціативу, пише Euractiv.

Європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс після зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі повідомив, що підтримка G7, до якої входять США, Японія, Велика Британія та Канада, "не є абсолютною передумовою" для запровадження заборони.

"Чим більшої злагодженості ми зможемо досягти, в тому числі на рівні G7, тим краще. Але ми не будемо ухилятися від вжиття заходів на рівні ЄС, якщо ширша угода не буде досягнута", - зазначив Домбровскіс.

Мета заборони - перешкодити Кремлю транспортувати нафту та обмежити його можливості фінансувати війну проти України. Це ключовий компонент 20-го пакета санкцій Брюсселя проти Росії, який ЄС прагне погодити до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Нова заборона має замінити нинішній механізм "цінової стелі" нафти від G7. Зараз західні компанії можуть страхувати й обслуговувати російські танкери, якщо нафта продається нижче встановленої ціни. У разі ухвалення нового рішення такі послуги можуть бути повністю заборонені.

Втім, всередині Євросоюзу ініціатива стикається з сильним опором з боку Мальти та Греції, економіки яких значною мірою залежать від глобального судноплавства. Вони готові підтримати заборону лише за умови приєднання США та інших країн G7.

Дипломати застерігають, що якщо ЄС діятиме самостійно, це може принести користь судноплавним компаніям із Китаю та Індії. У такому разі Росії буде простіше уникати обмеження за допомогою "тіньового флоту".

Слова Домбровскіса здивували частину дипломатів у Брюсселі. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що заборона набуде чинності лише за підтримки G7.

Швеція, яка разом із Фінляндією є одним із перших прихильників такої заборони, підтримала думку Домбровскіса про те, що підтримка G7 не є необхідною.

Пакет санкцій, який також включає нові імпортні та експортні обмеження, а також розширення списків російських банків і суден "тіньового флоту", обговорюватимуть посли ЄС у Брюсселі найближчими днями.

Кіпр, який головує в Раді ЄС, прагне, щоб міністри закордонних справ остаточно затвердили пакет уже в понеділок, 23 лютого, до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ.

17 лютого агентство Bloomberg писало, що спроба Євросоюзу запровадити санкції проти іноземних портів і банків, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, наштовхується на опір, що загрожує послабити останній санкційний пакет блоку.

На початку лютого Єврокомісія оприлюднила проєкт 20-го пакета санкцій проти РФ, який був зосереджений на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі. Очікується, що цей крок ще більше зменшить доходи Росії від енергоносіїв і ускладнить пошук покупців для її нафти.

