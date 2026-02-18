'Це їхня війна': Сіярто видав цинічні заяви про Україну, Сибіга різко відповів

Сіярто заявив, що вступ України до ЄС нібито втягне Європу у війну, а Будапешт виступає за переговори замість військової підтримки.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не веде війну за захист Європи, адже Росія ніколи не нападала на країни Європейського Союзу.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу CNN. На переконання угорського дипломата, Україна нібито бореться тільки за себе.

"Європа не потребує захисту від України. Вона бореться за себе, а не за нас. Це їхня війна, не наша. Ми нічого не винні за те, що вони нібито нас захищають", – сказав Сіярто.

За його словами, Угорщина від початку повномасштабної війни не постачала Україні зброю та послідовно виступає за мирне врегулювання. Міністр наголосив, що досягти миру можна лише шляхом переговорів.

Сіярто також торкнувся питання можливого вступу України до Європейського Союзу. Він заявив, що членство України в ЄС нібито автоматично втягне Європу у війну, і підкреслив, що Будапешт виступає проти такого сценарію.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на заяву Сіярто сказав:

"Цікаво, що думають про це безсоромне твердження етнічні угорці, які захищають Україну.

Сибіга наголосив, що Україна виграє час для Європи, "не даючи російським танкам роз'їжджати європейськими вулицями", як це було в 1956 році в Будапешті.

"Мабуть, російські нагороди та прибутки від енергетики викликають амнезію", - додав міністр.

Інші заяви Сіярто про Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше Сіярто фактично підтримав нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, заявивши, що мобілізація в Україні, на його думку, заважає завершенню війни, розв’язаної Росією.

Перед цим скандальний угорський премʼєр Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини, оскільки лобіює заборону поставок російського газу та нафти в Європу.

