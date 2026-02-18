Названо 'найсухіші' міста Європи для відвідування в лютому-березні

В Афінах найвища ймовірність сухої та сонячної погоди на початку весни 2026 року.

На початку лютого 2026 року редактор УНІАН.Туризм побував у відпустці в Португалії, і поїздку ледь не зірвали постійні дощі та шквальні вітри. І, дійсно, хоча в лютому-березні на півдні Європи вже може бути набагато тепліше, ніж в Україні, враження від їх відвідування можуть бути "підмочені".

Найменш дощові міста Європи в лютому-березні 2025 року

Свіже дослідження Viva Holidays визначило європейські напрямки з найбільшою ймовірністю сухої погоди на початку цієї весни, повідомляє Daily Mail.

Дослідження показало, що в лютому-березні сухі та сонячні дні найбільш ймовірні в грецькій столиці Афінах.

Відео дня

В цілому у верхній частині списку лідирують середземноморські міста, а іспанські Барселона і Мадрид займають друге і третє місця відповідно.

Це пояснюється поєднанням помірних температур, більшою тривалістю світлового дня і меншою кількістю дощових днів у лютому і березні.

"На пізню зиму і ранню весну в Південній Європі часто впливають більш стабільні системи високого тиску, які приносять більш ясне небо і меншу кількість опадів у порівнянні з північними частинами континенту", – зазначив директор Viva Holidays Шубханг Гупта.

Всього до списку потрапили 17 популярних міст Європи:

Куди поїхати навесні 2026 року

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше найбільше у світі видавництво про подорожі Lonely Planet назвало 13 найкращих напрямків Європи для відвідування цієї весни, розбивши їх при цьому по місяцях.

Своєю чергою експерти туристичного видавництва Fodor's визначили 10 місць на планеті, які варто відвідувати в міжсезоння, щоб насолодитися кращою погодою, меншою кількістю туристів і нижчими цінами.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.