Фіцо хоче залишити Україну без світла заради російської нафти

Урядовець не виключає, що пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба" у Бродах вже відремонтували.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що Україна навмисно затягує відновлення пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба" через начебто політичне рішення президента України Володимира Зеленського. Братислава знову погрожує припинити постачання електроенергії Киэву.

Видання Dennik N пише, що політик також погрожує переглянути підтримку євроінтеграції України, якщо ця інформація підтвердиться.

"Якщо підтвердиться наша підозра, що йдеться про політичний шантаж, він (Зеленський, – УНІАН) поступово втратить нашу підтримку", – заявив Фіцо.

Урядовець не виключає, що пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба" у Бродах вже відремонтували і має намір звернутися до Європейської комісії з проханням перевірити ситуацію.

Крім цього, посол Словаччини в Україні попросив пояснити припинення постачання нафти. Фіцо, зі свого боку, заявив, що запропонує, щоб словацький дипломат відвідав Броди і перевірив ситуацію на місці.

Між тим, міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова стверджує, що Україна кілька разів змінювала дату завершення ремонту пошкодженої російським обстрілом ділянки нафтопроводу "Дружба". За її даними, раніше говорилося про відновлення постачання нафти 18 лютого, а тепер йдеться про 20 лютого.

Ситуація з постачанням російської нафти нафтопроводом "Дружба"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що внаслідок обстрілу РФосії 27 січня було зупинено постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба". Втім Єврокомісія, як виняток, дозволила Угорщині отримувати російську нафту через трубопровід Adria

Як відомо, Росія постачає нафту через нафтопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини. Раніше цей нафтопровід атакували на російській території, що викликало критику з боку Угорщини і Словаччини.

