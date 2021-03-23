Віце-прем'єр зазначає, що Україна не має серйозних проблем для отримання довготремінових віз для роботи або навчання в країнах Євросоюзу.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що питання приєднання України до Шенгенської зони за прикладом країн, які не є членами ЄС, не перебуває на порядку денному.

Читайте такожВ уряді розповіли про терміни вступу до НАТО і назвали важливі реформи для цього (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це Стефанішина повідомила піл час онлайн-брифінгу.

Зокрема, її запитали, що чи може йтися про приєднання до країн Шенгенської зони і, зокрема за прикладом Норвегії, Ісландії, Швейцарії і Ліхтенштейну, які не є членами Євросоюзу.

"Ми можемо говорити про будь-що, коли ми говоримо про приєднання України до Європейського Союзу... Думаю, що сьогодні це питання не на порядку денному", - сказала Стефанішина.

Водночас, вона нагадала, що хоча ситуація з пандемією коронавірусу обмежила подорожі за кордон, Україна має безвізовий реджим з країнами Євросоюзу для здійснення туристичних подорожей на період до 90 днів кожні півроку.

"Сьогодні ми не маємо таких серйозних проблем для отримання навіть довготермінових віз для роботи або навчання в країнах Євросоюзу, адже сам факт наявності безвізового режиму свідчить про те, що Україна є безпечною країною, в якої високий рівень ефективності міграційної політики, прикордонної політики, тому відповідно, багато ризиків, які є в країн, які не мають безвізового режиму, звичайно нівелюються", - додала віце-прем'єр.

Засідання Ради асоціації Україна-ЄС

За підсумками сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося 11 лютого, у спільній заяві сказано, що Євросоюз і Україна розраховують на відновлення туристичних подорожей після покращення епідситуації з COVID-19.

17 березня Європейська комісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії коронавірусу COVID-19. Сертифікати будуть містити дані про ім'я, дату народження, дату видачі, відповідну інформацію про щеплення, негативний тест або одужання від COVID-19, а також унікальний ідентифікатор сертифікату.

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Автор: Віталій Саєнко