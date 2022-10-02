За його словами, модель гарантій безпеки до вступу в НАТО може і має бути застосована до України.

Україна має домовитися з партнерами про те, щоб до вступу в НАТО країна мала тимчасові гарантії безпеки, як Швеція і Фінляндія.

Про це у ефірі "Еспресо" заявив виконувач обов'язки міністра закордонних справ у 2009 році та екс-очільник місії України при НАТО Володимир Хандогій.

"Модель гарантій безпеки до вступу в НАТО може і має бути застосована до України. Ми розуміємо, що завтра формально на нас не буде розповсюджено статтю 5 Вашингтонського договору, яка є гарантією. В будь-якому разі ми повинні пропонувати, щоб на період до вступу ми отримали тимчасові гарантії, як Швеція і Фінляндія. Тим більше ми сьогодні ведемо переговори про гарантії. Вони мають бути тимчасовою конструкцією до повноправного вступу України до НАТО", - пояснив Хандогій.

Відео дня

Україна на шляху до НАТО

30 вересня Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що тепер всі держави-члени НАТО мають оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу. За словами міністра, Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Він додав, що це має відбутися якомога швидше і без плану дій щодо членства в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до Альянсу відкриті, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам 9 країн Центральної та Східної Європи, які підтримали прагнення України стати членом Організації Північноатлантичного договору.

Вас також можуть зацікавити новини: