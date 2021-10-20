Україна вже подала заявку на участь у сертифікації російського газопроводу.

У Брюсселі визнали, що в України є можливість затягнути процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише ТАСС з посиланням на джерело в інститутах ЄС.

Єврокомісія може залучити до обговорення запуску труби зацікавлених сторін, зокрема "Нафтогаз Україна", а це, своєю чергою, дасть Києву шанс затримати сертифікацію "ПП-2" на кілька місяців.

"У цьому випадку період у два місяці для надання висновків Єврокомісії щодо рішення німецького регулятора буде продовжений ще на два місяці", – повідомив російському агентству співробітник у відповідь на питання про наслідки участі "Нафтогазу" у процесі сертифікації "Північного потоку-2".

Читайте такожУ МЗС відреагували на "російський" Крим в одному з додатків AppleЯк писав УНІАН, Україна вже подала заявку на участь у сертифікації російського газопроводу. "Нафтогаз" наполягає, що "ПП-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом.

Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" була заповнена технічним газом.

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Автор: Яна Ставська