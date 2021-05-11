Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сподівається, що на саміті Північноатлантичного альянсу у червні буде обговорено питання про надання Україні ПДЧ.

В Україні очікують, що під час підготовки нової стратегії розвитку НАТО до 2030 року буде ухвалено рішення надати нашій державі План дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала на всеукраїнському форумі “Україна-30. Безпека країни” у Києві.

Читайте такожУ Держдепі заявили про важливість координації між США та Україною через агресію РФ“Ми очікуємо, що Альянс підтвердить політику відкритих дверей, і під час підготовки нової стратегії НАТО 2030 року буде прийнято рішення щодо отримання Україною Плану дій щодо членства разом з іншими країнами, які також до цього готові”, - сказала вона.

Також вона зазначила, що Україна продовжує співробітництво з НАТО у Чорноморському регіоні, де наша країна має бути стратегічним партнером Альянсу.

Ще одним важливими блоком співпраці з Північноатлантичним альянсом віце-прем’єр назвала перехід армії на стандарти НАТО та законодавчі зміни, пов’язані із провадженням засад НАТО у сфері безпеки і оборони.

Крім того, Стефанішина зауважила, що в Україні необхідно ухвалити закони щодо парламентського контролю за сектором безпеки і оборони, закон про державну таємницю й оновити законодавство щодо цивільного контролю над сектором безпеки і оборони.

Також вона висловила сподівання, що уже в цьому році Україна та НАТО зможуть налагодити обмін інформацією у режимі реального часу.

“Ми розпочали консультації з Альянсом і сподіваємось, що в найближчий рік зможемо налагодити обмін інформацією в режимі реального часу, що в умовах сучасних гібридних загроз і загроз у сфері кібербезпеки є критично важливими”, - сказала віце-прем’єр.

Водночас вона повідомила, що за останній рік Україна впровадила дві третини всіх впроваджених за останні роки стандартів НАТО, передбачених хартією про особливе партнерство.

“Ми створюємо національну систему переходу на стандарти НАТО, де задіяно понад 70 міністерств і державних інституцій”, - додала Стефанішина.

Також вона додала, що на порядку денному саміту НАТО, який відбудеться в червні, буде українське питання.

“Ми очікуємо на потужні серйозні меседжи в цьому напрямку для України. Адже так голосно, серйозно й обґрунтовано Україна не заявляла про ПДЧ з 2008 року”, - сказала Стефанішина.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний саміт НАТО відбудеться у Брюсселі 14 червня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами саміту очікує отримати від країн НАТО "потужний сигнал".

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Автор: Дмитро Хилюк