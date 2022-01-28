У Білому домі впевнені в єдності позицій.

США спокійно реагують на блокування Німеччиною постачання зброї в Україну. Така реакція викликана тим, що в Білому домі впевнені в єдності позицій щодо російської агресії.

Про це розповіла прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

За її словами, Берлін досить робить для миру в Україні. У Білому домі переконані, що Німеччина в питанні російської загрози єдина з Вашингтоном.

"Головне - це єдність проти войовничої риторики, нарощування військ і потенційного вторгнення Росії в суверенну державу Україну. Ми прийшли до висновку, що Німеччина значною мірою єдина з нами в цих зусиллях, як і інші європейські країни", - підкреслила Псакі.

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Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агентство НАТО з підтримки та постачання.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання зброї Україні. На її думку, "подальше військове загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник в черговий раз закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

17 січня в Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Згодом Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила про готовність передати Україні 5 тисяч військових касок.

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