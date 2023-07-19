Проте застереження офіційного Києва тоді сприйняли скептично.

Документи британського уряду, датовані проміжком часу з 1997 по 2007 рік, показують, що влада України попереджала західних союзників про небезпеку поглядів Володимира Путіна ще на початку його президенства.

Як пише видання Голос Америки, розкриті архівні документи свідчать про те, що на початку 2000-х Британія, а також США та інші західні країни готувалися до тісної співпраці з Кремлем і вважали Росію союзником та партнером.

Президент США Джордж Буш молодший (2001-2009) тоді також схвально відгукувався про Путіна, який обіцяв американцям допомогу у боротьбі з тероризмом після нападів у США 11 вересня 2001 року.

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Але, вже тоді, як свідчать документи, Україна застерігала, щоб Захід обережно ставився до Путіна. Проте застереження офіційного Києва тоді сприйняли скептично через недовіру до тодішнього українського президента Леоніда Кучми.

Аналізуючи архіви, видання Independent зауважило, що в той час, коли британські лейбористи вважали, що Путіну треба дати місце за найвищим міжнародним столом, в "українських посадовців вже наростали моторошні побоювання".

В Британії була стурбованість повідомленнями про звірства російської армії в Чечні, але тодішній прем'єр-міністр Тоні Блер виправдовував російську війну проти чеченців боротьбою з тероризмом.

Документи показують, що деякі посадовці в Лондоні, зокрема головний радник Блера Роджер Лідл вже тоді прислухався до українських застережень про Путіна.

Звіти з британського архіву також показують, що уряд Тоні Блера не підтримував кроки України до Євросоюзу, хоча українці і деякі британські посадовці вважали, що Лондон мав би прислухатися до бажань офіційного Києва.

З архівів відомо про листа президента Кучми до прем’єр-міністра Блера з проханням, щоб Британія допомогла зі зближенням України з ЄС і НАТО, але британської підтримки не було.

А вже після повномасштабного вторгення РФ в Україну в інтерв'ю західним ЗМІ Тоні Блер стверджував, що з тих пір Володимир Путін змінився.

Вторгнення РФ в Україну

Напередодні російського вторгнення багато європейських політиків не могли повірити в те, що Путін на це наважиться. Коли це сталося тодішня британська влада негайно заявила про свою підтримку України та почала постачати різноманітну допомогу.

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