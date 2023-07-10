Членство являє собою довгострокову безпеку, яку хоче Київ і яка була обіцяна 15 років тому.

Коли президент України Володимир Зеленський вирушить на щорічний саміт НАТО у Вільнюсі у середу, 12 липня, Україна продовжить боротися з армією Росії вже 503 дні. Поки українські війська продовжать відбивати безжальне вторгнення і намагатимуться відвоювати окуповані території на півдні і сході країни, Зеленський спробує отримати місце за столом НАТО.

Для Зеленського і його уряду альянс на чолі з США являє собою довгостроковий мир і безпеку. Стаття 5 договору НАТО - це залізний пункт про взаємну оборону, підкріплений американською, британською та французькою ядерною зброєю. Але мета Києва виходить за рамки оборони. Через членство в НАТО Україна отримає недвозначний квиток на "захід". Перерва від багатовікового підпорядкування Москві і безпеку, необхідну для її відновлення та економічного відродження.

Проте, Україна ставить ряд питань перед 31 членом НАТО. Ці питання стосуються самої суті мети Альянсу: від того, наскільки його члени готові вести війну проти Росії, до того, чи є стаття НАТО про взаємну оборону ковдрою безпеки, яку потрібно накинути на держави, або відзнакою, яку потрібно заслужити.

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"У що я вірю, так це в те, що Україна стане членом цього альянсу і що її законне місце - в НАТО. Вирішувати, коли прийде час, повинні союзники. У порівнянні з 2008 роком Україна зараз набагато ближче до НАТО. Звичайно ж, на столі знаходяться різні ідеї, різні пропозиції, як це завжди буває при обговоренні важливих питань. Я абсолютно впевнений, що ми закінчимо чимось, що об'єднає союзників і пошле чіткий сигнал", - заявив FT генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало життя сотень тисяч українців, а ще понад 10 мільйонів були змушені покинути свої домівки, що є яскравою демонстрацією готовності президента Володимира Путіна застосувати силу для досягнення мілітаристських амбіцій.

Тепер, після більш ніж 17 місяців війни, в ході якої союзники по НАТО надали Україні військову і фінансову підтримку на суму понад 160 мільярдів доларів, Західні столиці намагаються вирішити набагато важливіше питання. Давши Україні засоби, щоб зупинити завоювання Росії, чи готові вони тепер обіцяти, що, якщо це станеться знову, їх війська теж будуть битися і вмирати? А якщо ні, то, що вони могли б запропонувати замість цього?

"Єдине завдання у Вільнюсі, з яким згодні всі союзники, полягає в тому, що ми залишили сірі зони на карті 15 років тому, чим скористався Путін, і тепер нам потрібно переконатися, що сірих зон більше немає. Йдеться про те, щоб зробити максимально ясним, де проходять кордони", - говорить один високопоставлений дипломат НАТО

Розставити крапки над i

Оновлення формулювань щодо України, узгоджених у Бухаресті, - найскладніше завдання НАТО цього тижня. Хоча жоден член Альянсу не вірить, що Київ може приєднатися до нього під час війни, дискусії про те, чи підвищувати його статус і як це зробити, ведуться інтенсивно і емоційно.

Небагато офіційних осіб готові розкрити, яке формулювання запропонував або прийняв би їх уряд, настільки делікатні ймовірні пропозиції за підсумками саміту. Такі, як американці і німці, які більш категорично проти будь-яких формулювань, що мають на увазі негайні зобов'язання за статтею 5, хочуть переконатися, що Україна приєднається, коли зможе провести необхідні реформи.

Інші змінили свою позицію. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у травні, що Україні потрібно дати "шлях до членства в НАТО". Втручання Макрона, який чотири роки тому заявив про свою впевненість в тому, що мозок НАТО "помер", мало вирішальне значення для тих, хто виступає за амбітніші формулювання у Вільнюсі.

"Звичайно, українці хочуть бачити десь там слово "запрошення", - говорить один європейський чиновник, який брав участь у переговорах. "Але це не буде беззастережним; замість цього будуть знайдені якісь слова, які не дозволяють йому бути автоматичним".

Визнавши, що запрошення в члени не отримає схвалення США і Німеччини, на закритій зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в травні Столтенберг запропонував альтернативний варіант. Він запропонував скасувати для Українуи офіційний План дій щодо членства.

За словами представників НАТО, це має прискорити процес. Але він не зрізав би кути з питань, що не підлягають обговоренню, включаючи реформи боротьби з корупцією, використання сучасної зброї стандарту НАТО, сумісного з арміями союзників, і структур для захисту секретної розвідувальної інформації Альянсу.

"Якщо План дій щодо членства більше не є шляхом до членства в НАТО, не може бути і так званого короткого шляху", — додає європейський чиновник. "Попередні умови все ще повинні бути виконані".

Скільки часу це може зайняти, залежить від того, кого запитують. Наприклад, у Польщі кажуть, що Україна вже виконує деякі з цих попередніх умов.

Ізраїльська модель

Україна має реалістичні очікування щодо того, що станеться цього тижня.

"Членство не обговорюється, і змінювати порядок денний занадто пізно", — говорить радник Міністерства оборони України. "Туреччина і Угорщина навіть виступили проти вступу Швеції в альянс. Нічого по Україні добитися не вдасться".

Але лідери НАТО розуміють, що сигнал буде відправлений, якщо Зеленський покине Вільнюс з порожніми руками. У них є план: формалізувати зобов'язання з безпеки.

НАТО щосили намагається підкреслити, що пропоновані гарантії безпеки повністю відокремлені від питання про членство в Альянсі. Хоча офіційні обіцянки ще не узгоджені і не оприлюднені, офіційні особи, які беруть участь в обговореннях, повідомили, що вони зосередяться на кодифікації існуючих військових поставок і дадуть чітку обіцянку, що вони будуть продовжуватися. Плюс будуть гарантії з навчання українських військовослужбовців, обмін розвідданими і допомога в реформах оборонної політики. Також, ймовірно, буде прийнята свого роду багатостороння декларація з окремими зобов'язаннями країн.

НАТО також підвищить статус існуючої Комісії Україна-НАТО до рівня Ради. Це дає Києву місце за столом переговорів з членами НАТО і дозволяє скликати зустрічі для "кризових консультацій". Прихильники кажуть, що ці заходи не тільки допоможуть захистити Україну в короткостроковій перспективі, а й підвищити довгострокову безпеку, а також краще підготують країну до членства в НАТО.

Але скептики, такі як прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, попереджають, що вони "розмивають картину" і відволікають від членства в НАТО. Деякі чиновники представили ці зобов'язання як "ізраїльську модель". Наразі США зобов'язуються забезпечити "якісну військову перевагу" Ізраїлю на Близькому Сході і підписують меморандуми про взаєморозуміння кожні 10 років. Чиновники припускають, що Україна могла б мати щось подібне, поставивши оборону країни в основу.

Старший науковий співробітник німецької ради з міжнародних відносин Бен Талліс каже, що такі зобов'язання мають додаткову вигоду для США.

"США як і раніше блокують членство України і блокують з не зовсім несправедливих, хоча і зашорених причин: вони хочуть, щоб європейці більше дбали про свою оборону, а не просто додали ще одну європейську країну, яка від них залежить", — зазначив Талліс.

Але деякі країни нервують з приводу потенційної ціни зобов'язань, що зв'язують десятки мільярдів коштів платників податків в період зростаючого інфляційного і бюджетного тиску.

Вибір для членів НАТО, додає чиновник, такий: "або модель Ізраїлю, яка передбачає, що вони Україна зможе захистити себе, що дорого з точки зору інвестицій, або модель НАТО, коли ми захищаємо їх , якщо вони цього потребують, що дорого з точки зору відповідальності, яку ми беремо на себе".

Занадто багато сумнівів

Сухопутні війська Росії, можливо, зазнали поразки в Україні: за оцінками західної розвідки, з лютого минулого року було вбито або поранено понад 200 тисяч солдатів, але збройні сили країни залишаються потужною силою. І вони беруть безцінні уроки сучасної війни на полях битв України.

Найзапекліші прихильники України, особливо у Східній Європі, кажуть, що цей страх має лише змусити НАТО діяти швидше. Тільки з Україною в НАТО і озброєною до зубів Європа може спати спокійно.

"Занадто багато коливань, і багато з них проходять через Берлін. Те, що ми спостерігаємо, — це цікава історична забудькуватість, особливо з боку Німеччини, враховуючи, що вони покладалися на НАТО і американців, щоб захиститися, коли перебудовувалися після Другої світової війни в державу, яку ми бачимо сьогодні. Вони не усвідомлюють реальну ціну європейської безпеки. Короткострокова економія не є реальною, якщо вона пов'язана з довгостроковою ненадійністю. Вони повинні розглядати це як інвестиції, а не витрати", - говорить Талліс.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головні новини

У вересні 2022 року Україна офіційно подала заявку на прискорене членство в Північноатлантичному альянсі.

11-12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Офіційний Київ розраховує отримати конкретне рішення щодо приєднання до Альянсу. США і Німеччина виступають проти членста України.

Водночас опитування свідчить, що 89% українців хочуть, щоб Україна стала членом НАТО.

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