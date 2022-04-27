Досудове розслідування за посягання на територіальну цілісність України триває.

Завершено процедуру повідомлення про підозри голові та 418 депутатам Держдуми РФ, які підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, голова та 418 із 450 депутатів 15 лютого 2022 року під час засідання Державної думи Федеральних зборів РФ підтримали постанову із зверненням до президента РФ з проханням розглянути питання про визнання самопроголошених Донецької та Луганської народних республік як самостійних, суверенних і незалежних держав.

Також 22 лютого 2022 роки вони підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими "ДНР" та "ЛНР".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими підрозділами регіональних управлінь Служби безпеки України за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької обласних прокуратур.

Визнання Росією "ЛДНР"

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в Росії опублікували укази Володимира Путіна про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

У них Путін, серед іншого, доручив російському МЗС "провести переговори про встановлення дипломатичних відносин" з "ДНР" і "ЛНР". Особливу увагу звертає на себе пункт, в якому Путін доручає ввести російські війська на окупований Донбас до прийняття рішення Радою Федерації РФ про його визнання. Російську армію в ОРДЛО нібито посилають для "підтримки миру".

Офіс генерального прокурора України відразу відкрив кримінальне провадження у зв'язку із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України.

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз відреагували санкціями проти РФ через визнання окупаційних адміністрацій "ЛДНР" як "незалежних утворень". В тому числі конкретно і проти 351 депутата Державної думи Російської Федерації.

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