Таким чином вони хочуть позбавити Росію можливості "отримати вигоду з порушень міжнародного права".

Президент США Джо Байден заявив, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" являє собою загрозу національній безпеці Сполучених Штатів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Передбачуване визнання Російською Федерацією так званих "ДНР" і "ЛНР" являє собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.

Байден вже підписав указ у відповідь на визнання їх незалежності президентом РФ Володимиром Путіним.

Санкціями громадянам США заборонено інвестувати в "ДНР" і "ЛНР", ввозити в Штати будь-які товари, послуги і технології з цих регіонів, а також експортувати прямо або побічно товари з США в ОРДЛО.

"Мета цього Указу полягає в тому, щоб позбавити Росію можливості отримати вигоду з її кричущих порушень міжнародного права. Ці дії не спрямовані проти народу України або українського уряду", - йдеться в повідомлення.

Визнання "ЛНР" і "ДНР" Росією

Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.

Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.

У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.