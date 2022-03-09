Тим часом, ЗМІ повідомляють, що лідери ЄС розходяться в думці, чи слід твердо поставити Україну на шлях членства, схваливши її заявку.

Україна розраховує на підтримку країн-членів Євросоюзу щодо членства в ЄС на саміті у Версалі 11 березня.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

"Ми сподіваємося, що 11 березня на саміті у Версалі країни ЄС, перш за все головуюча Франція, відкинуть свої страхи, побоювання і бажання "заговорити" процес, а будуть такими ж сміливими, як українці, і підтвердять, що Україна переможе, рішенням щодо членства України в ЄС", – сказала віце-прем'єр.

Водночас кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк анонсував "крок вперед" щодо євроінтеграції України.

"В останньому проекті заяви ЄС, яку лідери можуть прийняти у Версалі пізніше цього тижня, зазначається, що "Україна належить до нашої європейської сім'ї". Крок вперед у порівнянні з попередніми чернетками", - йдеться в повідомленні журналіста.

Тим часом, як повідомляє британський телеканал Sky News, лідери ЄС розходяться в думці, чи слід твердо поставити Україну на шлях членства, схваливши її заявку.

Чиновник, який бере участь у підготовці саміту ЄС у Версалі, сказав на умовах анонімності, що всі лідери виступають за зміцнення зв'язків з Україною.

"Але питання в тому, чи знайдуть вони консенсус щодо розширення, що іноді буває складніше", - сказав чиновник.

Представник ЄС також сказав, що деякі країни блоку підтримують поступову відмову від російського викопного палива до 2027 року.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство держави в Євросоюзі. Заявку швидко передали в компетентні органи.

7 березня стало відомо, що Євросоюз почав процедуру розгляду заявки України. Зокрема, посли ЄС обговорили заявки на вступ України, Молдови та Грузії і попросили Єврокомісію розглянути запити країн і надати свою оцінку.