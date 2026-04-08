Євросоюз не припинив обговорювати можливий вступ України у 2027 році, - Качка

Європейський Союз не припинив дискусії щодо можливості вступу України до блоку у 2027 році. Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка на зустрічі з журналістами в Києві, пише "Європейська правда".

Віцепрем'єр зазначив, що поки що немає чіткої моделі вступу України до ЄС. Проте він вважає, що це не проблема, а "суперуспіх", оскільки Євросоюз веде активну дискусію з цього приводу.

За словами Качки, до дискусії долучені також країни, які зазвичай вважають скептиками, серед яких Німеччина, Франція та Нідерланди.

"Думаю, у травні буде більш чітка картина, але можна сказати, що вони теж орієнтуються на 2027 рік для вирішення питання вступу України до ЄС. Ця дата не зафіксована, але ніхто не відкинув ідею обговорювати модель вступу до Європейського Союзу у 2027 році", - сказав віцепрем'єр.

Також Качка додав, що вирішальним питанням залишається швидкість впровадження реформ, оскільки виконання Україною зобов'язань не обговорюється.

"Усі чекають від нас прогресу у виконанні "бенчмарків", і це фактично є вирішальним елементом щодо того, як швидко ми можемо вступити до Європейського Союзу. Я сподіваюся, що Верховна Рада підтримає нинішній темп ухвалення законопроектів щодо ЄС. У нас зараз є близько 100 законопроектів у Верховній Раді, які в тій чи іншій мірі закривають "бенчмарки", – заявив віцепрем’єр.

Чи можливий вступ України до ЄС до 2027 року

Раніше комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу до 2027 року неможливий.

Чиновниця зазначила, що Україна є ключовим партнером для блоку в галузі інновацій, оборони та інших стратегічних секторів, які можуть сприяти глобальній конкурентоспроможності. Однак надії на вступ країни до ЄС цього року не виправдаються.

