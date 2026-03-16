Просять почекати 10-20 років: у Кабміні розповіли про противників швидкого вступу України до ЄС

Вони аргументують це необхідністю верифікувати ефективність впровадження реформ.

Деякі країни-члени Європейського союзу хочуть перевірити ефективність реформ України та почекати вступу до ЄС. Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр-міністр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.

"Такі країни, як Німеччина, кажуть: це суперважлива для нас історія, нам потрібна довіра. Тому ви зробите реформи, і нам треба умовних 20 років, щоб ви "відстоялися", щоб ми переконалися, що все працює. Це не тому, що ми не хочемо вас приймати, нам просто треба довіра", - сказав Качка.

За його словами, балканські країни так довго вступали до ЄС, тому що "довоєнна" методологія була побудована таким чином, що мало того, щоб зробити реформи, треба довести, що вони незворотні.

"Що ми можемо зробити? Ми згадуємо, і всі згадують, що коли Румунія і Болгарія вступали в ЄС, був створений спеціальний механізм контролю і верифікації CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", - сказав віцепрем'єр.

Він пояснив, що тоді Єврокомісія, не зважаючи на те, що Румунія вже була членом ЄС, мала верифікувати, що Бухарест все виконує, і могла своїм рішенням обмежити права Румунії. Качка уточнив, що зараз це називається "сейфгардами".

Віцепрем'єр підкреслив, що в України немає 20 років чекати, поки все "устоїться". Качка додав:

"Може я перебільшую про 20 років, хай 10 років - але для нас це вічність. І тому цей механізм сейфгардів і CVM - це абсолютно нормальна історія".

Як повідомляв УНІАН, голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що європейські уряди не готові надати Україні конкретну дату вступу до Європейського союзу, попри наполегливі заклики Києва.

Вступ України до ЄС у 2027 році був прописаний у 20-пунктному мирному плані, над яким останніми місяцями працювали США, Україна та ЄС. Але в багатьох європейських столицях цю дату вважають абсолютно нереалістичною, оскільки розглядають вступ до ЄС як тривалий процес, в якому прогрес заснований на заслугах країни-кандидата в адаптації до стандартів ЄС.

