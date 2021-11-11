Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав екс-очільника Грузії, зазначили у МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про неприпустимість застосування фізичної сили до Михеїла Саакашвілі – колишнього президента Грузії, який має громадянство України.

Як повідомляє МЗС України, 11 листопада заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький зустрівся із послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі.

Зокрема, заступник міністра довів до відома грузинської сторони позицію Української держави про необхідність гідного поводження з українським громадянином Міхеїлом Саакашвілі та неприпустимість застосування до нього фізичної сили.

Читайте такожСаакашвілі погодився припинити голодування, але за однієї умовиТочицький наголосив, що Україна і надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав Саакашвілі, які Грузія зобов’язана гарантувати відповідно до норм міжнародного права.

Нагадаємо, спеціальна пенітенціарна служба при Міністерстві юстиції Грузії поширила відеокадри переведення Міхеїла Саакашвілі в тюремну лікарню, де видно, як його туди заносять, тримаючи за руки та ноги.

Переведення відбулося 8 листопада. Сам Саакашвілі заявив, що його запевнили в переведенні в цивільну клініку з в'язниці №12 в Руставі, де він утримувався з 1 жовтня. За його словами, коли він зрозумів, що його привезли в лікарню при в'язниці №18, він відмовився виходити з машини, після чого його "кинули на землю, тягли за волосся і два рази вдарили по шиї".

Автор: Віталій Саєнко