Судно спустили на воду цього року.

Зрадник, екснардеп та кум Путіна Віктор Медведчук має ще одну яхту Pershing 9X італійського виробника Ferretti Group. Вартість такого судна становить 9 млн 627 тисяч доларів.

Як повідомляє російське видання "Верстка", яхта "Amore Mio" спустили на воду цього року. Російську митницю вона перетнула під прапором Палау 26 липня. Її відправником є компанія Lavel Fzco з ОАЕ.

"Одержувачем яхти в Росії вказано АТ "Ренесанс". Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була громадянка України Оксана Марченко - дружина Медведчука", - йдеться у матеріалі.

Ця фірма оформила процедуру "тимчасового ввезення" яхти. Вона, серед іншого, частково звільняє декларанта від сплати митних платежів.

Справа Медведчука

Нагадаємо, що Віктора Медведчука підозрювали в держзраді. 12 травня 2021 року йому вручили перше у справі про розграбування нацресурсів в окупованому Криму, розголошення держтаємниці та проведення підривної діяльності проти України.

12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала кума Путіна. 21 вересня Віктора Медведчука обміняли на українських військових, в результаті з полону повернули 215 Захисників України.

1 жовтня глава ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Медведчук причетний до повномасштабного вторгнення Росія.

Раніше суд Хорватії передав 92,5-метрову яхту Royal Romance Медведчука українському агентству з розшуку та менеджменту активів. Її продадуть, а гроші передадуть Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: