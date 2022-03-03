Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна заслужила бути на рівні країн Євросоюзу у всіх сенсах цього слова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.
"Я вважаю, що Україна заслужила бути на рівні таких країн як Німеччина та інші країни Євросоюзу у всіх сенсах цього слова. Я думаю, членство України в Євросоюзі - це не пріоритет зараз, адже перш за все безпека і війна, але це ставлення до тебе і воно важливе", - сказав Зеленський.
На його думку, сьогодні більше не може ставитися питання, що давати Україні, а що ні.
"Ми не можемо нічого ні в кого просити... Ми захищаємо сьогодні інтереси всіх. Тому це той випадок, коли... комусь боляче і складно, так не чекай, що він тобі подзвонить, роби Ти", - підкреслив глава держави.
Війна проти України:
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