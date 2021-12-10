Більшість українців вважають Російську Федерацію ворожою країною. Майже половина опитаних назвали ворожою Білорусь.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у період з 6 по 8 грудня.
Згідно з даними опитування, українці вважають Білорусь ворожою країною щодо України. У порівнянні з минулим роком кількість таких респондентів зросла більш ніж удвічі - з 22% до 48%.
Водночас більшість опитаних, а це 72%, вважають РФ ворожою країною й тільки 12% - союзною.
Читайте такожBloomberg дізналось про "лють" у НАТО через намір Байдена запросити на засідання РосіюНайбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу та Великобританію, а також США й Туреччину. Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину та Китай, останню вважають скоріше нейтральною країною.
За останній рік відчутно в кращу сторону змінилося ставлення українців до Туреччини та Великобританії, але погіршилося стосовно Білорусі.
Опитування проведено 6-8 грудня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0.
Ситуація на кордоні Білорусі з Україною
З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.
В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави і Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.
Читайте такожВ ОП заявили, що Зеленський готовий до прямих переговорів з ПутінимОсобливо напружена ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігалася в останні тижні. Польські прикордонники не вперше затримують громадян України, які допомагають мігрантам.
Україна 23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі.
4 грудня в білоруському прикордонному відомстві заявили, що нібито під час навчань український військовий вертоліт Мі-8 перетнув кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі.
У Держприкордонслужбі України спростували цю заяву. У відомстві підтвердили, що в рамках прикордонної операції "Полісся" використовується Авіація, але заявили, що порушень повітряного простору Білорусі не було.
У Білорусі 5 грудня заявили, що вручили ноту протесту українському військовому аташе. В цей же день білоруські прикордонники пригрозили Україні "вкрай жорсткими заходами" у разі порушення державного кордону.
8 грудня Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах" через нібито зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні і пригрозили можливим локальним конфліктом.