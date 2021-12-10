Союзниками України назвали Канаду, Литву, Польщу, Великобританію, США та Туреччину.

Більшість українців вважають Російську Федерацію ворожою країною. Майже половина опитаних назвали ворожою Білорусь.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у період з 6 по 8 грудня.

Згідно з даними опитування, українці вважають Білорусь ворожою країною щодо України. У порівнянні з минулим роком кількість таких респондентів зросла більш ніж удвічі - з 22% до 48%.

Водночас більшість опитаних, а це 72%, вважають РФ ворожою країною й тільки 12% - союзною.

Читайте такожBloomberg дізналось про "лють" у НАТО через намір Байдена запросити на засідання РосіюНайбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу та Великобританію, а також США й Туреччину. Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину та Китай, останню вважають скоріше нейтральною країною.

За останній рік відчутно в кращу сторону змінилося ставлення українців до Туреччини та Великобританії, але погіршилося стосовно Білорусі.

Опитування проведено 6-8 грудня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0.

Ситуація на кордоні Білорусі з Україною

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави і Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Читайте такожВ ОП заявили, що Зеленський готовий до прямих переговорів з ПутінимОсобливо напружена ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігалася в останні тижні. Польські прикордонники не вперше затримують громадян України, які допомагають мігрантам.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі.

4 грудня в білоруському прикордонному відомстві заявили, що нібито під час навчань український військовий вертоліт Мі-8 перетнув кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі.

У Держприкордонслужбі України спростували цю заяву. У відомстві підтвердили, що в рамках прикордонної операції "Полісся" використовується Авіація, але заявили, що порушень повітряного простору Білорусі не було.

У Білорусі 5 грудня заявили, що вручили ноту протесту українському військовому аташе. В цей же день білоруські прикордонники пригрозили Україні "вкрай жорсткими заходами" у разі порушення державного кордону.

8 грудня Білорусі звинуватили Україну в "недружніх відносинах" через нібито зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні і пригрозили можливим локальним конфліктом.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Автори: Леся Лещенко, Анастасія Горбачова