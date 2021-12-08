За словами держсекретаря Радбезу Вольфовича, Україна нібито "почала займати недружню позицію" стосовно Білорусі.

У Білорусі звинуватили Україну в "недружніх стосунках" через нібито зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні та пригрозили можливим локальним конфліктом.

За словами державного секретаря білоруського Радбезу Олександра Вольфовича, Україна нібито "почала займати недружню позицію" стосовно Білорусі, пише "Белта".

"Ми переважно приділяли увагу захисту західних кордонів - з Польщею, Литвою. Сьогодні наша південна сусідка Україна почала займати недружню позицію щодо Білорусі, хоча білоруси та українці завжди жили у мирі, злагоді та добросусідстві. У нас єдине коріння та минуле. Але, мабуть, українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику, вони дивляться на Захід (або їм диктують) і намагаються у вигляді боротьби з незаконною міграцією проводити якісь навчання", - сказав Вольфович.

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Він заявив, що Україна проводить військові навчання "практично на державному кордоні Білорусі" і все це відбувається нібито під виглядом "боротьби з нелегальною міграцією".

"Учення проводять на полігонах. Чомусь українське керівництво їх вирішило провести практично на державному кордоні під виглядом боротьби з нелегальною міграцією, розгортаючи угруповання збройних сил, важке озброєння, залучаючи гелікоптери та бойові літаки... Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту. Дуже б цього не хотілося", - додав Вольфович.

Нагадаємо, раніше білоруські прикордонники пригрозили Україні "вкрай жорсткими заходами" у випадку порушення державного кордону.

Додамо, Білорусь звинуватила українські вертольоти Мі-8 у порушенні кордону під час навчань. Вертольоти, за версією білоруської сторони, нібито на кілометр увійшли в повітряний простір Білорусі. Міноборони Білорусії навіть вручило військовому аташе України ноту протесту у зв'язку з порушенням держкордону Білорусії у повітряному просторі.

Зазначимо, українські прикордонники заперечили порушення кордону вертольотами, але підтвердили, що під час навчань авіація дійсно залучалася.

Ситуація на кордоні Білорусі з Україною

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.

У ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї у гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави та Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Особливо напружена ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігається останніми тижнями. Польські прикордонники не вперше затримують громадян України, які допомагають мігрантам. Зокрема, про такі випадки Прикордонна служба Польщі інформувала 24 жовтня та 13 листопада.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі.

Автор: Вікторія Гордієнко