Продовжуються масштабні заходи з посилення спроможностей реагування на нестандартні ситуації.

На лінії держкордону з Білоруссю тривають посилені заходи з охорони та захисту, здійснюється повітряний моніторинг територій.

Про це інформує Держприкордонслужба України.

У службі нагадали, що, зважаючи на потенційні ризики загострення ситуації, з вечора 23 листопада розпочався основний етап спільної спеціальної прикордонної операції "Полісся". Для керування операцією сформовано трирівневу систему управління з Міжвідомчим координаційним штабом, регіональними штабами та координаційними групами.

"На засіданні штабу учора (24 листопада) представники усіх залучених суб’єктів вкотре обговорили порядок реалізації спільних дій. Окрім цього, з врахуванням досвіду країн ЄС, триває опрацювання розпорядчих документів, які дадуть змогу оперативно і ефективно реагувати на сучасні загрози на кордоні", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБулінг через сексуальну орієнтацію: військовий розповів, як його цькували співслужбовці (фото)У ДПСУ інформують, що у рамках операції у прикордонних районах та на кордоні на службу виходять спільні з представниками Нацгвардії та Нацполіції наряди, встановлено додаткові контрольні пости та патрулюються під’їзні шляхи до кордону.

"Відзначимо, що на даний час на посиленні перебувають визначені резерви у всіх областях, що межують з Білоруссю та продовжується облаштування місць їх дислокацій. Також проводяться заходи з укріплення кордону на напрямках ймовірних правопорушень, для цього сформовані необхідні інженерні групи", - повідомляє Держприкордонслужба.

Також продовжуються масштабні заходи з посилення спроможностей реагування на нестандартні ситуації. Зокрема, триває підготовка до спільного тактико-спеціального навчання, в рамках якого прикордонники з представниками Національної гвардії, Національної поліції, Збройних Сил України, ДСНС проводять необхідні тренування органів управління, злагодженість всіх сил з локалізації кризових та нестандартних ситуацій на кордоні.

У ДПСУ нагадали, що для посилення захисту державного кордону з Республікою Білорусь та зміцнення обороноздатності держави 24 листопада уряд виділив МВС та Міноборони майже 214 млн грн. Це дозволить зміцнити вразливі ділянки кордону та забезпечити додаткові сили захисту.

Міграційна атака Білорусі та загроза вторгнення РФ: як готується Україна

24 листопада Кабмін виділив 175 млн грн для посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією.

Крім того, українська розвідка заявила, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня - початку лютого 2022 року.

Своєю чергою, кілька американських ЗМІ впродовж листопада повідомили, що розвідка США вважає ймовірним вторгнення Росії в Україну. Москва може розпочати наступ з білоруської території та з анексованого Криму, стверджують джерела агентства Bloomberg.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить у масштабне вторгнення Росії в нашу країну.

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Автор: Інна Андаліцька