Українського військового дипломата викликали до Департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі.

Міністерство оборони Республіки Білорусь вручило ноту протесту українському військовому аташе у зв'язку з нібито порушенням Україною кордону Білорусі у повітряному просторі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі.

"5 грудня 2021 року в Департамент міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони був викликаний військовий аташе при Посольстві України в Республіці Білорусь, якому була вручена нота протесту у зв'язку зі збільшенням частоти порушень українською стороною державного кордону Республіки Білорусь в повітряному просторі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приводом послужило нібито порушення 4 грудня держкордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом Мі-8 в районі н.п. Нова Рудня.

Читайте такожУкраїна не виключає участі білоруських військ у вторгненні – Кулеба"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для розв'язання спірних питань, як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно. Були наведені факти, що свідчать про ухилення України від виконання зобов'язань в рамках регіональних заходів довіри й безпеки, а також проведення на тлі обвинувальної щодо Республіки Білорусь риторики низки навчань поблизу білоруського державного кордону підрозділами Збройних сил України", – йдеться в повідомленні білоруського міністерства.

Нагадаємо, у Державному прикордонному комітеті Республіки Білорусь заявили про порушення державного кордону українським вертольотом.

Як стверджують у Комітеті, український військовий вертоліт Мі-8 на висоті близько 100 м перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі.

У Державній прикордонній службі України спростували цю заяву. Там зазначили, що в рамках проведення прикордонної операції "Полісся" використовується як авіація, так і безпілотні літальні комплекси, однак під час польотів і виконання завдань екіпажами повітряних суден "порушень не було, в т.ч. не допущено порушення повітряного простору суміжної країни".

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Автор: Катерина Гірник